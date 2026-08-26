В Казахстане усиливают электрические сети Южной зоны для повышения надежности энергоснабжения

Рост потребления электроэнергии и развитие генерации повышают требования к пропускной способности и надежности сетевой инфраструктуры.

Министерство энергетики совместно с АО «KEGOC» реализует важные проекты по усилению национальной электрической сети. Повышение надежности энергоснабжения потребителей южных регионов и снижение рисков возникновения внештатных ситуации, связанных с режимами работы энергосистем стран Центральной Азии требует усиления электрических сетей Южной зоны. Для этого в настоящее время строятся две линии электропередачи 500 кВ «Шу — Жамбыл» и «Жамбыл — Шымкент». После их ввода пропускная способность транзита «Север — Юг» в сечении «Алматы — Жамбыл» увеличится на 440 МВт. Дополнительные сетевые мощности позволят подключать новые источники генерации, гибче распределять нагрузку и снижать влияние сетевых ограничений. Завершение проекта запланировано в середине 2027 года.

Параллельно реализуется проект объединения энергосистемы Западного Казахстана с основной частью ЕЭС страны. В его рамках строится линия 500 кВ «Өлке — Қарабатан». Проект обеспечит более тесную связь Западной зоны с остальной энергосистемой, расширит возможности выдачи мощности электростанций Атырауской и Актюбинской областей, а также позволит эффективнее использовать маневренную генерацию Запада для компенсации дисбалансов в других регионах. Завершение проекта также запланировано на 2027 год.

В целом реализуемые проекты направлены на завершение закольцевания энергосистемы высоковольтными линиями и формирование целевой топологии Национальной электрической сети.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.