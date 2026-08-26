Министерство ИИ повышает эффективность внутренних процессов с помощью цифровых решений и искусственного интеллекта

Разработаны новые модели процессов, предусматривающие сокращение количества этапов, автоматизацию рутинных операций и цифровое взаимодействие между подразделениями.

Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан ведет системную работу по цифровой трансформации и повышению эффективности государственного управления.

В соответствии с поручением Главы государства Министерство внедряет новые подходы прежде всего в собственной работе, формируя решения, которые в дальнейшем смогут применяться и в других государственных органах.

На сегодняшний день проведен комплексный анализ и оптимизация 60 внутренних бизнес-процессов. Специалисты детально изучили действующий порядок их выполнения, выявили избыточные и дублирующие этапы, ручные операции, длительные согласования и другие факторы, замедляющие работу.

По итогам анализа разработаны новые модели процессов, предусматривающие сокращение количества этапов, автоматизацию рутинных операций, цифровое взаимодействие между подразделениями, применение инструментов искусственного интеллекта и усиление контроля за сроками исполнения.

В числе прорабатываемых практических кейсов:

— анализ нормативных правовых актов с помощью ИИ и выявление возможных противоречий и правовых коллизий;

— подготовка первичных проектов документов, писем и ответов на обращения;

— автоматическое формирование документов на основе утвержденных шаблонов;

— цифровое распределение поступающих задач между ответственными подразделениями;

— мониторинг статусов исполнения поручений и автоматические уведомления о приближении сроков;

— сокращение повторного ввода информации и дублирования документов;

— формирование аналитических материалов и кратких резюме по большим массивам данных.

ИИ в данном случае выступает инструментом поддержки сотрудников: помогает быстрее обрабатывать информацию и выполнять рутинные операции. Итоговые решения, проверка документов и ответственность остаются за специалистами.

По предварительным расчетам, внедрение целевых моделей позволит повысить эффективность оптимизированных процессов в среднем на 50–60%. Совокупные трудозатраты могут сократиться с 2 500 до 1 000–1 250 человеко-часов. Это позволит высвободить до 1 500 человеко-часов, или около 188 восьмичасовых рабочих дней, и направить время специалистов на содержательные и приоритетные задачи.

Одновременно ожидается существенное сокращение сроков исполнения. Например, процессы, которые ранее занимали до 20 рабочих дней, после внедрения новой модели могут выполняться за 8–10 рабочих дней.

Министерство продолжает апробацию цифровых и ИИ-инструментов в собственной работе, оценивает их практический эффект и совершенствует новые модели. Следующим этапом станет поэтапное масштабирование наиболее эффективных решений на другие государственные органы. Параллельно Министерство уже ведет работу по обучению их сотрудников современным подходам к оптимизации процессов и применению искусственного интеллекта.

Такой подход позволяет сначала проверить технологии на практике внутри профильного ведомства, а затем передавать государственным органам готовые, апробированные решения. Главная задача — не просто цифровизировать существующую бюрократию, а пересмотреть сами процессы, сократить лишние процедуры и сделать работу государственного аппарата быстрее и эффективнее.