В Астане определят сборную по робототехнике Казахстана для участия в FIRST Global Challenge 2026

Победитель национального отбора получит право представить Казахстан на мировом чемпионате, который объединит школьников более чем из 190 стран.

С 24 по 26 августа в Казахском национальном университете спорта в Астане проходит FIRST Global Challenge Central Asia 2026, по итогам которого будет определена национальная сборная Казахстана по робототехнике. Команда-победитель представит страну на мировом чемпионате FIRST Global Challenge 2026, который состоится с 7 по 10 октября в Инчхоне (Республика Корея).

Организатором соревнований выступает общественный фонд USTEM Foundation, при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, Министерства просвещения РК, Республиканского научно-образовательного центра «Дарын», международного инновационного кластера Astana Hub, а также Бренда OMODA&JAECOO, входящего в состав Astana motors.

В соревнованиях примут участие около 40 команд из Казахстана и лидирующие команды из Узбекистана. В течение трех дней школьники представят инженерные проекты и технические портфолио, продемонстрируют навыки программирования, инженерного мышления и командной работы, а также выполнят задания на официальном игровом поле FIRST Global Challenge.

Тема соревнований 2026 года Igniting Innovation посвящена применению инженерных и технологических решений для предотвращения лесных пожаров, снижения их последствий и восстановления пострадавших территорий. Участникам предстоит разработать и запрограммировать роботов для выполнения заданий в смоделированной среде.

Победитель национального отбора получит право представить Казахстан на мировом чемпионате, который объединит школьников более чем из 190 стран. Участники будут не только соревноваться в области робототехники, но и работать в международных командах, объединяясь для решения глобальных технологических задач.

Казахстан на протяжении последних лет демонстрирует высокие результаты на FIRST Global Challenge. Национальная сборная страны четыре года подряд – с 2022 по 2025 год – становилась победителем мирового чемпионата, закрепив за Казахстаном позиции одного из лидеров международной школьной робототехники.

С 2026 года для победителей и призеров крупнейших международных олимпиад и конкурсов научных проектов расширены образовательные возможности. FIRST Global Challenge включен в перечень международных конкурсов научных проектов, победители и призеры которых могут претендовать на международную стипендию «Болашак» по категории «бакалавриат». Это открывает дополнительные возможности для дальнейшего академического и профессионального развития талантливых казахстанских школьников.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.