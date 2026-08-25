Более 4 тыс. человек прошли медико-социальную экспертизу по электронной очереди

В Акмолинской области и Алматы продолжается пилотный проект по внедрению электронной очереди при очном прохождении медико-социальной экспертизы.

На сегодняшний день через электронную очередь на МСЭ записались 4 323 человека, из них 4 050 уже прошли освидетельствование. Это почти 94% от общего числа записавшихся. Электронная очередь позволяет заранее выбрать удобные дату и время посещения отдела МСЭ. Человеку не нужно приезжать заранее и ожидать приема в «живой» очереди.

Запись проходит через Портал социальных услуг aleumet.egov.kz. После того как медицинская организация направляет необходимые сведения на МСЭ, гражданину поступает SMS-уведомление о возможности записаться на освидетельствование.

Далее в личном кабинете на Портале социальных услуг необходимо выбрать запись на МСЭ. Система автоматически определяет нужный отдел по месту проживания и предлагает свободные дату и время приема. После бронирования гражданину приходит SMS с датой, временем, адресом отдела МСЭ и номером электронной очереди.

За три дня до приема система дополнительно направляет напоминание. Если планы изменились, запись можно отменить самостоятельно через личный кабинет. При неявке в назначенное время она аннулируется автоматически.

В Акмолинской области с начала 2026 года через электронную очередь записались 2 288 человек, из них МСЭ прошли 2 118, или 92,5%. В Алматы, где сервис действует с 12 июня, записались 2 035 человек, из которых освидетельствование прошли 1 932.

Новый формат особенно удобен для жителей отдаленных населенных пунктов. Предварительная запись позволяет заранее спланировать поездку и приехать непосредственно к назначенному времени. Ранее при запуске проекта Минтруда отмечало, что в отдельных населенных пунктах расстояние до областного центра может превышать 400 километров.

Электронная очередь применяется именно при очном прохождении МСЭ и не меняет сам порядок проведения экспертизы. Ее задача — сделать посещение отдела МСЭ более удобным, сократить ожидание и равномерно распределить поток граждан.

По итогам пилотного проекта будет проведена оценка его эффективности и рассмотрен вопрос дальнейшего применения электронной очереди в других регионах страны.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.