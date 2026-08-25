Экспорт IT-услуг РК вырос почти в 34 раза за пять лет

На этом фоне Казахстан усиливает свои позиции среди технологических экспортеров региона.

За пять лет экспорт IT-услуг Казахстана вырос с $33,5 млн в 2020 году до $1,142 млрд по итогам 2025 года. Таким образом, за относительно короткий период IT-услуги из формирующегося направления превратились в значимую статью экспорта страны.

Экспорт IT-услуг демонстрировал последовательный рост на протяжении всего периода: в 2021 году экспорт составил $60,07 млн, в 2022 году — $337 млн, в 2023 году -$529,1 млн, в 2024 году -$690,7 млн, а в 2025 году впервые превысил $1 млрд.

Одновременно Казахстан вышел в позицию чистого экспортера IT-услуг: экспортная выручка более чем в 2,6 раза превысила расходы на импорт зарубежных цифровых решений, составившие $429 млн.

На этом фоне Казахстан усиливает свои позиции среди технологических экспортеров региона. Для сравнения, экспорт телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг Грузии в 2024 году составил $842,3 млн, Армении — около $1,18 млрд.

Рост экспорта сопровождается расширением географии присутствия казахстанских IT-компаний. Сегодня отечественные цифровые решения поставляются более чем в 110 стран мира. Экспорт участников Astana Hub в 2025 году достиг $634 млн, зарубежные продажи осуществляют 537 компаний, а в экосистеме создано более 32 тыс. рабочих мест.

Следующим этапом становится масштабирование казахстанских технологических компаний и их выход на более крупные международные рынки. В качестве приоритетных направлений рассматриваются рынки США, Европы, Ближнего Востока и Азии, а также развитие международных каналов продвижения отечественных IT-решений. Стратегическая цель — довести экспорт IT-услуг Казахстана до $5 млрд к 2030 году.

Главное отличие казахстанской динамики не только масштаб, но и скорость. Еще пять лет назад экспорт IT-услуг страны измерялся десятками миллионов долларов, а сегодня превысил миллиард. Казахстан фактически перешел из категории формирующихся IT-рынков в группу региональных технологических экспортеров.