Около 200 биометрических терминалов установят на пунктах пропуска Казахстана

Система Q-Gate верифицирует пассажиров по биометрии лица и паспорту за 15-50 секунд.

Генеральный директор ТОО Kazdream Special Systems Думан Сембаев рассказал о расширении применения отечественной автоматизированной системы паспортного контроля Q-Gate. Терминалы уже работают в 11 пунктах пропуска, включая международные аэропорты Астаны и Алматы, передает Liter.kz.

Сейчас установлено 54 терминала Q-Gate. Система верифицирует пассажиров по биометрии лица и паспорту за 15-50 секунд, что в 4-5 раз быстрее стандартного контроля. По данным разработчиков, ее внедрение позволило существенно увеличить пропускную способность пунктов пропуска: если проверка рейса на 200 пассажиров силами сотрудников занимает около 30 минут, то через Q-Gate весь борт проходит контроль примерно за 7 минут.

"Терминал обеспечивает бесконтактное прохождение государственной границы гражданами с 16 лет без обращения к сотрудникам пограничной службы. Процедура верификации паспорта и биометрии лица занимает 15 секунд, что в 6 раз увеличивает пропускную способность пунктов без расширения их физической инфраструктуры", – сообщил Думан Сембаев.

До 2028 года планируется установить еще 198 терминалов Q-Gate. Параллельно ведется разработка алгоритмов для автоматизированного бесконтактного контроля иностранных граждан.

Кроме того, начато пилотное тестирование прохода по QR-коду паспорта через eGov без использования физического документа.