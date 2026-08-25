ИИ будет предсказывать ямы на дорогах Казахстана до их появления

Платформа E-Joldar позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние дорог, качество используемых материалов и расходы на ремонт, обеспечивая сквозной мониторинг дорожных проектов на всех стадиях.

В Казахстане начали использовать искусственный интеллект для контроля качества строительства дорог и предотвращения преждевременного износа трасс. О возможностях единой цифровой платформы E-Joldar рассказал генеральный директор РГП «Национальный центр качества дорожных активов» Серик Имашев. Платформа E-Joldar, запущенная около двух месяцев назад, объединила 12 профильных баз данных АО «НК «КазАвтоЖол», Национального центра качества дорожных активов и АО «КаздорНИИ», передает Курсив.

«Платформа позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние дорог, качество используемых материалов и расходы на ремонт, обеспечивая сквозной мониторинг дорожных проектов на всех стадиях — от проектирования и строительства до ремонта и текущей эксплуатации», — сообщили в пресс-службе правительства.

Главная особенность E-Joldar — использование искусственного интеллекта для прогнозирования износа дорог. Алгоритмы анализируют историю предыдущих ремонтов, интенсивность движения и количество обращений граждан по конкретным участкам. На основе этих данных ИИ выявляет проблемные зоны заранее и рассчитывает оптимальные сроки для проведения профилактических работ. Такой подход позволяет устранять дефекты до разрушения полотна и избегать удорожания ремонта.

«В рамках платформы проведена 100-процентная оцифровка используемых в отрасли карьеров и асфальтобетонных заводов. В настоящее время функционирует 11 сервисов по направлениям контроля качества, науки и строительных работ», — уточнил Имашев.

На сегодняшний день в системе оцифровано более 41 тыс. км автодорог республиканского значения. До конца текущего года цифровым мониторингом планируется охватить всю дорожную сеть страны протяженностью 185 тыс. км.

Кроме того, для защиты дорог от перегруженных грузовиков число автоматизированных систем измерения (АСИ) планируют увеличить с 80 до 220 единиц по всей республике.

В Казахстане в 2026–2027 годах планируют завершить строительство и реконструкцию шести крупных дорожных объектов общей протяженностью более 300 км.