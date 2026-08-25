В Казахстане запустили AI-навигатор по требованиям для бизнеса

Сервис автоматически анализирует законодательство и помогает предпринимателям отслеживать обязательные требования.

Министерство национальной экономики и Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана запустили пилотный проект «Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства», передает Курсив.

Новый цифровой сервис работает на основе алгоритмов искусственного интеллекта и предназначен для упрощения доступа предпринимателей к актуальным требованиям законодательства. Система автоматически анализирует действующие нормативные правовые акты, выявляет требования к бизнесу, систематизирует их и обновляет информацию.

В министерстве отметили, что проект должен снизить административную нагрузку на предпринимателей, повысить прозрачность регулирования и сделать бизнес-среду более предсказуемой.

Автоматизированный анализ законодательства позволяет сократить время и ресурсы, которые предприниматели тратят на поиск и изучение требований для конкретного вида деятельности. Структурированная информация также должна помочь бизнесу лучше ориентироваться в законодательстве и снизить риск непреднамеренного нарушения установленных норм.

Кроме того, система позволяет оперативно отслеживать изменения в нормативных правовых актах и учитывать их в работе компаний.

Пилотный проект запущен во исполнение послания президента от 8 сентября 2025 года «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта». Для его реализации два министерства подписали совместный приказ.

Сейчас новый функционал доступен на цифровой AI-платформе для бизнеса. В ближайшее время сервис планируют запустить также на портале eGov Business.