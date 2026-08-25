KEGOC выставил на продажу свою IT-компанию за 2,6 млрд тенге

Национальный оператор электросетей выставил на электронные торги 100% акций АО «Энергоинформ».

Стартовая цена актива составляет 2,58 млрд тенге, а аукцион методом повышения пройдет 26 августа 2026 года. На продажу выставлены все 217 970 простых акций компании. Гарантийный взнос для участия в конкурсе установлен на уровне 387,3 млн тенге. Продавцом выступает сам KEGOC, передает Курсив.

Согласно условиям договора купли-продажи, новый собственник должен сохранить профиль деятельности компании в сфере информационно-коммуникационных технологий и обслуживания ИКТ-оборудования в течение полутора лет после сделки.

Кроме того, покупатель обязан сохранить действующие рабочие места и персонал на протяжении одного года. В случае наличия задолженности по заработной плате на момент передачи актива ее также потребуется погасить.

По данным финансовой отчетности, на конец первого квартала 2026 года активы «Энергоинформа» составляли 1,78 млрд теңге. При этом чистая прибыль от продолжающейся деятельности по итогам 2025 года сократилась почти вдвое — до 283,6 млн теңге против 571,3 млн теңге годом ранее.

Основной деятельностью компании являются обслуживание оборудования электрических сетей, оказание IT-услуг и услуг системной интеграции, разработка и сопровождение автоматизированных систем управления, выполнение проектных и строительно-монтажных работ в сфере телекоммуникаций, а также предоставление услуг связи.

Согласно информации о лоте, среднегодовая численность работников компании составляет 35 человек. Оценку актива проводил консорциум ТОО «Оценка и Экспертиза» и ТОО «ААР-Эдвайзори энд Рисерч».

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.