На iPhone в Казахстане уйдет одна зарплата занятого в финсекторе и четыре — работника АПК

Доступность смартфона определяется не столько его ценой самой по себе, сколько тем, какую часть дохода приходится направить на его покупку.

Apple остается одним из самых популярных производителей смартфонов в мире, а iPhone занимает особенно сильные позиции в дорогом сегменте рынка. Во втором квартале 2026 года на Apple пришлось 20% мировых поставок смартфонов, это второй результат после Samsung (24%). При этом доля Apple достигла рекордного для второго квартала уровня, а поставки компании выросли за год на 3%, передает Ranking.kz.

На фоне большой популярности смартфонов Apple их стоимость заметно различается от страны к стране. Deutsche Bank в ежегодном исследовании Mapping the World’s Prices 2026 сравнил цены на одну и ту же модель — iPhone 17 Pro с объемом памяти 256 Гб — на 41 рынке. Цены были приведены к долларам США по состоянию на середину июня 2026 года. За основу для сравнения Deutsche Bank берет США, где смартфон стоил 1,2 тыс. долл. США. При этом разброс между странами оказался более чем двукратным. Самая высокая цена была зафиксирована в Турции: 2,6 тыс. долл. США — в 2,2 раза больше, чем в США. Далее следовали Бразилия (2,3 тыс. долл. США), Египет (1,9 тыс. долл. США) и Венгрия (1,8 тыс. долл. США).

Самые низкие цены преимущественно наблюдались в Азии. Дешевле всего iPhone 17 Pro 256 ГБ стоил в Японии: 1,1 тыс. долл. США — на 5% меньше, чем в США. В Южной Корее стоимость гаджета составляла те же 1,2 тыс. долл. США, что и в США. Разница между самой высокой ценой в Турции и самой низкой в Японии достигала 1,5 тыс. долл. США.

Казахстан в индекс Deutsche Bank не вошел, поэтому его показатель мы рассчитали отдельно. В июне 2026 года iPhone 17 Pro 256 Гб в Казахстане стоил 837 тыс. тг без скидки. По среднему курсу за июнь 2026 года (487,9 тг за 1 долл. США) это соответствовало примерно 1,7 тыс. долл. США — больше, чем в Норвегии, Швеции, Германии, Франции, Великобритании и других странах с существенно более высокими среднемесячными зарплатами. Казахстанская цена была на 45% выше американской.

Однако абсолютная цена показывает только часть картины. Чтобы оценить доступность смартфона, его стоимость была сопоставлена со среднемесячной заработной платой после вычета налогов и обязательных платежей по данным Numbeo, актуальным на июнь 2026 года. Для Казахстана этот показатель составлял 629,4 долл. США в месяц. Самым недоступным по отношению к зарплате iPhone оказался в Египте. При цене гаджета в 1,9 тыс. долл. США и среднемесячной зарплате на руки всего в 145,1 долл. США на его покупку требуется 12,9 месячной зарплаты. В Бразилии стоимость соответствует 4,3 зарплаты, на Филиппинах — 4, в Индии и Вьетнаме — 3,3.

Казахстан расположился сразу следом, заняв шестое место среди 42 рассмотренных стран и рынков по стоимости iPhone относительно доходов: 2,7 месячной зарплаты. Это больше, чем в Турции, несмотря на то что именно там была зафиксирована самая высокая абсолютная цена iPhone среди рассматриваемых рынков. Среднемесячная зарплата на руки в Турции составляет 1,1 тыс. долл. США, поэтому смартфон стоит около 2,4 зарплаты.

В большинстве развитых стран нагрузка значительно ниже. В Польше стоимость iPhone соответствует 93,2% среднемесячной зарплаты, в Чехии — 88%, в Италии — 79,3%, в Саудовской Аравии — 70,5%, в Японии — 59,4%, в Южной Корее — 56,1%. Во Франции, Финляндии, Бельгии, Швеции, Австрии и Новой Зеландии на покупку гаджета требуется около половины месячной зарплаты. В США iPhone стоит 27,3% среднемесячной зарплаты на руки. В Австралии показатель составляет 34,8%, в Сингапуре — 31,7%, в Люксембурге — 26,6%. Наиболее доступным среди рассмотренных рынков смартфон оказался в Швейцарии: при среднемесячной зарплате на руки в 7,5 тыс. долл. США устройство стоимостью в 1,4 тыс. долл. США обходится в 18,4% месячной зарплаты.

Доступность iPhone внутри Казахстана заметно различается. Для внутреннего сравнения использовалась актуальная на август 2026 года цена, которая с учетом скидки составила 790 тыс. тг, против 837 тыс. тг без скидки в июне. Таким образом, международный индекс рассчитывался по июньской цене без скидки, а региональный и отраслевой — по более низкой августовской цене. Скидка пришлась на период перед традиционным осенним обновлением линейки Apple: презентация iPhone 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года.

Для внутреннего сравнения использовалась среднемесячная заработная плата с учетом малых предприятий за первый квартал 2026 года по данным Бюро национальной статистики АСПиР РК: 445,1 тыс. тг. После вычета ОПВ, ВОСМС и ИПН, при условии применения базового налогового вычета в размере 30 МРП, расчетная среднемесячная заработная плата на руки составила 365,5 тыс. тг. При августовской цене iPhone в 790 тыс. тг для его покупки требуется около 2,2 зарплаты.

Наиболее доступным iPhone оказался в Улытауской области, где расчетная среднемесячная зарплата на руки составляет 517,7 тыс. тг, а стоимость смартфона соответствует примерно 1,5 зарплаты. В Атырауской и Мангистауской областях требуется 1,6 зарплаты, в Астане — 1,7, в Алматы — 1,8.

В Карагандинской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях iPhone стоит около 2,3 месячной зарплаты, в Актюбинской — 2,4, в Абайской — 2,5. В Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях показатель составляет 2,6 зарплаты, в Акмолинской — 2,7.

Наибольшая нагрузка наблюдается в Северо-Казахстанской области, где на iPhone требуется около 3,1 среднемесячной зарплаты на руки. В Жамбылской области устройство стоит 3 зарплаты, в Жетысуской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте — 2,9.

Еще сильнее доступность смартфона различается в зависимости от вида экономической деятельности. Больше всего месячных зарплат на iPhone требуется работникам сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства. При расчетной зарплате на руки в 225,3 тыс. тг смартфон стоит около 3,5 месячной зарплаты.

В сфере предоставления услуг по проживанию и питанию требуется 3,3 зарплаты, в искусстве, развлечениях и отдыхе — 3,2, в водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами — 3,1. В образовании iPhone соответствует примерно 3 месячным зарплатам, в здравоохранении и социальном обслуживании населения —2,8, в операциях с недвижимым имуществом — 2,7. В строительстве и торговле устройство стоит 2,2 зарплаты, в обрабатывающей промышленности — 1,9, в профессиональной, научной и технической деятельности — 1,7, в транспорте и складировании и промышленности в целом — по 1,6, в сфере информации и связи — 1,3. Наиболее доступен смартфон для работников финансовой и страховой деятельности и горнодобывающей промышленности и разработки карьеров: примерно одна среднемесячная зарплата на руки. В сфере предоставления прочих видов услуг показатель составляет 2,7 зарплаты.

При этом после выхода следующего поколения стоимость нового флагманского iPhone может заметно увеличиться. Официальная цена iPhone 18 Pro пока не объявлена. IDC допускала подорожание Pro-модели на 100–200 долл. США, что соответствует возможной стартовой цене iPhone 18 Pro в США примерно в 1,2–1,3 тыс. долл. США, а некоторые аналитики допускают рост до 1,4 тыс. долл. США. Основной причиной ожидаемого подорожания называют увеличение стоимости компонентов, прежде всего памяти. При этом нынешняя модель обходится казахстанцам на 45% дороже, вследствие чего новая модель может обойтись в 1,8–2 тыс. долл. США, то есть, с учетом среднего курса на август 2026 года (467,2 тг за 1 долл. США), в 846,1–947,8 тыс. тг, или от 2,3 до 2,6 среднемесячной заработной платы на руки.

Доступность смартфона определяется не столько его ценой самой по себе, сколько тем, какую часть дохода приходится направить на его покупку. Поэтому снижение стоимости предыдущего поколения перед выходом новой модели дает лишь временный эффект: при сохранении нынешнего уровня доходов даже относительно небольшое подорожание нового iPhone заметно увеличивает финансовую нагрузку на покупателя. Для Казахстана этот фактор остается особенно значимым из-за сочетания более высокой локальной цены гаджета и более низкой зарплаты по сравнению с большинством развитых рынков.