Ошибка «Вы не прошли проверку» в ИС ЭСФ: что делать руководителю

Биометрическая идентификация закреплена в новом Налоговом кодексе и применяется в рамках системы управления рисками.

Руководитель может столкнуться в ИС ЭСФ с ошибкой «Вы не прошли проверку» на этапе биометрической идентификации через Digital ID. Чаще всего это происходит из-за риск-профиля компании или недавней смены директора, разъяснили в ДГД Алматинской области. Биометрическая идентификация закреплена в новом Налоговом кодексе и применяется в рамках системы управления рисками, то есть — только к налогоплательщикам с признаками риска, передает Uchet.kz.

При регистрации участника ИС ЭСФ (для юрлица ее проходит руководитель) система сверяет данные ЭЦП руководителя с регистрационными данными и с цифровым профилем на портале Digital ID (did.gov.kz).

Для добросовестных компаний без признаков риска проходить биометрию при каждой выписке не нужно. Когда она требуется, идентификация выполняется не чаще одного раза в день, всего до трех раз, после чего дальнейшая выписка идет без нее.

Обычно причина в том, что данные о руководителе не совпадают или не обновлены. Система сверяет ЭЦП руководителя с цифровым профилем did.gov.kz и государственной базой, и если сведения о новом руководителе еще не актуализированы, используются старые сертификаты ЭЦП или само фото не отвечает требованиям к съемке, проверка не проходит.

Для таких ситуаций в ИС ЭСФ предусмотрены статусы «В ожидании биометрической идентификации», «Биометрическая идентификация не пройдена» и «Удаленный, не прошедший биометрическую идентификацию».

Новому руководителю следует пройти регистрацию и идентификацию. Сначала смену руководителя регистрируют в Национальном реестре бизнес-идентификационных номеров через портал egov.kz, органы юстиции или Госкорпорацию «Правительство для граждан»; в ИС ЭСФ данные подтягиваются оттуда. Затем оформляются новые сертификаты ЭЦП на физлицо и на юрлицо на имя нового руководителя, после чего он регистрируется в системе как руководитель юрлица и проходит биометрическую идентификацию.

Если ошибка сохраняется уже после актуализации данных, вопрос решают через техническую поддержку ИС ЭСФ.

Идентификация запускается из ИС ЭСФ или мобильного приложения по кнопке «Продолжить с Digital ID», после чего пользователь переходит на did.gov.kz. Пройти идентификацию можно из любой точки, в том числе находясь за пределами Казахстана. Чтобы проверка прошла с первого раза, используйте равномерное дневное освещение так, чтобы свет падал прямо на лицо, без бликов; лицо должно полностью помещаться в кадр и быть обращено прямо в камеру; глаза открыты, волосы не закрывают лицо, фон однородный и светлый.