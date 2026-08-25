Казахстан обновил правила реагирования на кибератаки
Изменения вступают в силу 29 августа 2026 года.
Казахстан обновил порядок реагирования на инциденты кибербезопасности. Правительство внесло изменения в Национальный антикризисный план реагирования на инциденты информационной безопасности, после чего документ получил новое название — «Национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности».
Главный акцент новой редакции не только на устранении уже произошедшей атаки, но и на заранее подготовленном порядке действий: кто отвечает за реагирование, как осуществляется обмен информацией, какие данные необходимо сохранять и каким образом система должна быть восстановлена после инцидента.
Одно из ключевых нововведений — обязанность владельцев цифровых объектов электронного правительства и критически важных цифровых объектов разработать и утвердить собственные планы реагирования на инциденты кибербезопасности.
Требование распространяется на инциденты с уровнями критичности от 1 до 4. План должен описывать полный цикл реагирования: от предотвращения и обнаружения инцидента до восстановления инфраструктуры.
В частности, в планах должны быть предусмотрены:
— предупреждение возникновения кризисных ситуаций;
— сбор и анализ информации о состоянии кибербезопасности;
— порядок взаимодействия с центрами обеспечения кибербезопасности и НКЦКБ;
— обеспечение непрерывности работы информационных систем;
— информирование заинтересованных сторон;
— ликвидация инцидента и минимизация его последствий;
— сохранение цифровых следов, включая журналы и отчеты;
— установление причин произошедшего;
— устранение причин инцидента;
— восстановление информационных систем после атаки.
Владельцы объектов электронного правительства и критически важных цифровых объектов должны направлять копии утвержденных планов реагирования в уполномоченный орган в сфере обеспечения кибербезопасности и в Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦКБ).
Таким образом, НКЦКБ получает не только информацию о произошедших инцидентах, но и заранее утвержденные сценарии реагирования организаций. Это позволяет выстраивать более понятную схему взаимодействия.
НКЦКБ выступает ключевым координационным звеном при реагировании на киберинциденты: принимает и анализирует информацию об атаках, координирует взаимодействие между организациями и центрами обеспечения кибербезопасности, участвует в выработке мер реагирования и восстановлении систем, а также контролирует обмен информацией и способствует предупреждению повторных инцидентов.
Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.