Казахстан обновил правила реагирования на кибератаки

Изменения вступают в силу 29 августа 2026 года.

Казахстан обновил порядок реагирования на инциденты кибербезопасности. Правительство внесло изменения в Национальный антикризисный план реагирования на инциденты информационной безопасности, после чего документ получил новое название — «Национальный антикризисный план реагирования на инциденты кибербезопасности».

Главный акцент новой редакции не только на устранении уже произошедшей атаки, но и на заранее подготовленном порядке действий: кто отвечает за реагирование, как осуществляется обмен информацией, какие данные необходимо сохранять и каким образом система должна быть восстановлена после инцидента.

Одно из ключевых нововведений — обязанность владельцев цифровых объектов электронного правительства и критически важных цифровых объектов разработать и утвердить собственные планы реагирования на инциденты кибербезопасности.

Требование распространяется на инциденты с уровнями критичности от 1 до 4. План должен описывать полный цикл реагирования: от предотвращения и обнаружения инцидента до восстановления инфраструктуры.

В частности, в планах должны быть предусмотрены:

— предупреждение возникновения кризисных ситуаций;

— сбор и анализ информации о состоянии кибербезопасности;

— порядок взаимодействия с центрами обеспечения кибербезопасности и НКЦКБ;

— обеспечение непрерывности работы информационных систем;

— информирование заинтересованных сторон;

— ликвидация инцидента и минимизация его последствий;

— сохранение цифровых следов, включая журналы и отчеты;

— установление причин произошедшего;

— устранение причин инцидента;

— восстановление информационных систем после атаки.

Владельцы объектов электронного правительства и критически важных цифровых объектов должны направлять копии утвержденных планов реагирования в уполномоченный орган в сфере обеспечения кибербезопасности и в Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦКБ).

Таким образом, НКЦКБ получает не только информацию о произошедших инцидентах, но и заранее утвержденные сценарии реагирования организаций. Это позволяет выстраивать более понятную схему взаимодействия.

НКЦКБ выступает ключевым координационным звеном при реагировании на киберинциденты: принимает и анализирует информацию об атаках, координирует взаимодействие между организациями и центрами обеспечения кибербезопасности, участвует в выработке мер реагирования и восстановлении систем, а также контролирует обмен информацией и способствует предупреждению повторных инцидентов.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.