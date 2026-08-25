Автоматизация 103 ирригационных каналов стартовала в южных регионах Казахстана

Внедрение цифровых инструментов даст возможность планомерно выстраивать комплексную, многоуровневую систему управления водой.

В рамках комплексной модернизации водохозяйственной инфраструктуры в южных регионах страны начата автоматизация 103 ирригационных каналов общей протяженностью 857 км и орошаемой площадью 65 тыс. га. Также ведутся работы по автоматизации ранее прошедших реконструкцию 270 каналов общей протяженностью 1184 км. Кроме того, разрабатывается 264 проекта по реконструкции ирригационных каналов с элементами автоматизации и внедрением современных систем учета воды.

«Внедрение цифровых инструментов даст возможность планомерно выстраивать комплексную, многоуровневую систему управления водой. Это позволит обеспечить устойчивое развитие отраслей экономики, гарантировать водную безопасность страны и сохранить ресурсы для будущих поколений», — отметил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.

Министерством разработана Национальная информационная система водных ресурсов, которая объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли. Ее основная задача — обеспечить формирование единой, достоверной и актуальной базы данных для принятия управленческих решений.

На сегодня в системе оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 758 рек, 3 148 озер и 1 207 гидротехнических сооружений.

В рамках внедрения прозрачных механизмов водопользования разработана и введена в эксплуатацию биллинговая система, предусматривающая заключение с потребителями электронных договоров по подаче воды по каналам, а также автоматизированный расчет водных ресурсов. На сегодня процесс заключения договоров полностью переведен в электронный формат, с начала года подписано свыше 29 тыс. соглашений.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.