Интернет «висит», а счет приходит: что не устраивает казахстанцев в услугах связи

Количество нарушений, связанных с качеством предоставляемой связи, выросло в Казахстане в полтора раза.

В Казахстане стали фиксировать больше административных правонарушений, касающихся предоставления пользователям услуг связи, не соответствующих стандартам качества и техническим нормам. Обязательства придерживаться этих стандартов и норм прописаны в частях 14 и 15 статьи 637 КоАП РК. Согласно данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь–июль текущего года в стране зарегистрировали 98 таких правонарушений — в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го (63 случая), передает Finprom.kz. Большинство этих нарушений оказались повторными. Претензии были адресованы в основном крупным компаниям.

Указанные части 14 и 15 статьи 637 КоАП РК «Нарушение законодательства в области связи» были введены в июле 2022-го, и уже за первый полный год специалисты уполномоченных органов зарегистрировали 497 административных правонарушений, относящихся к ним. Такой максимальный показатель можно объяснить как адаптацией участников рынка к новым законодательным требованиям, так и медленным техническим апгрейдом. Далее, в 2024 и 2025 годах, наблюдалась тенденция сокращения количества административных правонарушений, подпадающих под эту статью.

Параллельно с этими тенденциями менялись и объемы наложенных на компании связи штрафов. В год максимального количества зарегистрированных правонарушений, соответственно, и сумма штрафов была рекордной: около 1,5 млрд тг. В последующие два года наблюдалось сокращение. При этом в январе–июле 2026-го общий объем таких штрафов достиг 314,6 млн тг — на 64,1% больше, чем годом ранее. Это связано как с ростом количества регистрируемых правонарушений, так и с увеличением размера МРП, к которому привязан расчет взысканий.

Отмечается, что указанная статистика КПСиСУ ГП РК учитывает только один из множества вариантов нарушений — касающихся качества. Приведены данные только по этой статье, так как отчеты ведомства позволяют выделить именно проблемы с качеством услуг связи. Помимо этого, в правоприменительной практике есть множество других видов правонарушений в сфере связи, учтенных в общей статистике, но выбрать их оттуда сложно ввиду методологических причин. Вот пример: в январе текущего года Талдыкорганский городской суд утвердил медиативное соглашение в пользу жителей одного из районов с мобильным оператором, который списывал с людей абонентскую плату. При этом связь и мобильный интернет либо работали с перебоями, либо их не было вовсе. Оператор объяснял ситуацию отсутствием телекоммуникационной инфраструктуры в районе. В этой ситуации юридически спор рассматривался по другим статьям закона, касающимся взимания платы за фактически не оказанные услуги, хотя основа нарушения также лежала в плоскости качества связи.

Эксперты Министерства торговли и интеграции РК также фиксируют рост количества жалоб казахстанцев по услугам связи. Согласно информации ведомства, предоставленной по запросу редакции, в прошлом году в Комитет по правам потребителей МТИ РК и его территориальные департаменты поступило около 2,6 тыс. жалоб на услуги связи — на 17,7% больше, чем за 2024-й. За январь–июль текущего года получено 1,2 тыс. таких обращений.

Основные причины жалоб потребителей на операторов связи:

— неправомерное взимание абонентской платы;

— некачественное предоставление услуг интернета;

— увеличение стоимости тарифного плана;

— изменение тарифного плана без уведомления потребителя.

Далеко не каждый случай попадает в статистику административных правонарушений. По данным заместителя председателя Комитета по правам потребителей МТИ РК Даурена Исмаилова, значительная часть обращений казахстанцев разрешается после правовых разъяснений или в рамках досудебного урегулирования спорных вопросов.

В конце июня текущего года в Казахстане вступили в силу изменения в правила оказания услуг связи, направленные на усиление защиты прав абонентов, повышение прозрачности на рынке телекоммуникационных услуг и пресечение недобросовестного отношения операторов связи к потребителям. По данным Агентства по защите конкуренции (АЗК) РК, причиной законодательного обновления стали результаты анализа многочисленных обращений казахстанцев. В их числе были жалобы на подключение дополнительных платных услуг без согласия пользователя.

«Нужно отметить увеличение количества жалоб на повышение стоимости услуг связи. С 2024 года по первое полугодие 2026-го в агентство поступило свыше 1,2 тыс. обращений. В рамках этих заявлений проводится анализ динамики цен и объемов на рынках сотовой связи и фиксированного интернета», — сообщил заместитель председателя АЗК РК Болат Самбетов.

В целом рынок мобильной связи в Казахстане характеризуется высокой концентрацией. Анализ структуры рынка и выделение долей его участников проводится АЗК РК раз в несколько лет. Последний раз эту работу специалисты ведомства проводили в 2024 году. Тогда рынок мобильной связи был поделен между тремя крупными сотовыми операторами. Их положение было названо доминирующим. Удельный вес всего объема услуг связи, пришедшийся на ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline), составил 38%. У АО «Кселл» (бренды Kcell, Activ) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренды Tele2 и Altel) доли были равными: по 31%.

Как правило, работа государственных органов с претензиями в адрес операторов мобильной связи — очень длительный, трудозатратный и бюрократизированный процесс. Например, еще в 2024-м в ходе проверки ценообразования тарифов мобильных операторов специалистами АЗК РК были выявлены признаки поддержания монопольно высоких цен со стороны ТОО «КаР-Тел». Антимонопольное расследование за 2024 год было завершено только в январе 2026-го. Специалисты госучреждения подали в суд на оператора, в июле текущего года судом первой инстанции действия АЗК РК были признаны законными, но решение пока не вступило в законную силу. У мобильного оператора еще есть время на обжалование решение в вышестоящих инстанциях.

Напоследок несколько данных, позволяющих понять объем рынка услуг мобильной связи. Согласно информации Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам прошлого года казахстанцы заплатили за услуги мобильной связи 224,5 млрд тг — на 8,5% больше, чем в 2024-м. При почти неизменной численности абонентов это говорит как раз об увеличении цен на услуги. Данные за январь–июль текущего и прошлого годов сравнивать некорректно, так как они собирались по разной методологии. С начала 2026 года в категорию «Услуги мобильной связи» были перенесены также показатели объема услуг по доступу к широкополосному интернету по беспроводным сетям.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.