Премьер-министр РК проверил трансформацию транспортной отрасли

Олжас Бектенов также осмотрел специализированную дорожно-диагностическую технику и заслушал результаты ряда уже завершенных инфраструктурных проектов.

Премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручений Президента по цифровизации транспортной отрасли. В ситуационном центре Министерства транспорта руководителю правительства были представлены внедряемые современные решения и IT-разработки в автодорожной, железнодорожной и авиационной сферах. В частности, продемонстрированы Национальная система видеоконтроля, e-Joldar, Smart Cargo, Q-Gate, QazETA, Echelon Alpha, KinetiX и Trip Optimizer.

В автодорожной сфере внедряется Национальная система видеоконтроля, включающая данные камер, системы весового контроля и оплаты проезда. В дальнейшем применение ИИ позволит не только фиксировать нарушения, но и прогнозировать риски, анализировать транспортную ситуацию и предупреждать ДТП.

Система мониторинга автодорог e-Joldar запущена около двух месяцев назад и позволяет отслеживать состояние дорог, качество материалов и расходы на ремонт. Сейчас оцифровано более 41 тыс. км дорог республиканского значения. До конца года планируется охватить всю дорожную сеть страны протяженностью 185 тыс. км.

Платформа Smart Cargo обеспечивает онлайн-прослеживаемость международных грузопотоков по принципу «одного окна». Она объединила данные 58 информсистем, что позволило отслеживать 100% грузов, на 30% повысить скорость их прохождения через границу и в 10 раз сократить время ожидания перевозчиков в очередях.

В аэропортах страны установлены терминалы Q-Gate, которые верифицируют пассажиров по биометрии лица и паспорту за 15-50 секунд, что в 4-5 раз быстрее стандартного контроля. Также представлена платформа QazETA — «e-Gov для иностранцев», позволяющая безвизовым туристам за 72 часа до въезда оформлять электронное разрешение онлайн.

При помощи ИИ-платформы Echelon Alpha производится прогнозирование транзитного потенциала, моделирование маршрутной сети и анализируется спрос по направлениям. Уже определено около 30 перспективных маршрутов.

В железнодорожной отрасли внедряется система KinetiX для бесконтактной диагностики подвижного состава. За счет ее применения на 30% сокращено время техосмотра на станции и на 70% — объем ручных измерений. Trip Optimizer используется для автоматизированного ведения поезда с учетом профиля пути, массы состава и скоростных ограничений.

Премьер-министр также осмотрел специализированную дорожно-диагностическую технику и заслушал результаты ряда уже завершенных инфраструктурных проектов.

По данным Министерства транспорта, за последние пять лет валовая продукция сектора выросла в 3 раза, превысив 14 трлн тенге. Отремонтировано 5 тыс. км ж/д путей и 5 тыс. км автодорог, транзит по железной дороге достиг 33 млн тонн, объемы автоперевозок увеличились в 3 раза. Благодаря дальнейшей цифровизации в ближайшие три года планируется построить 2,2 тыс. км новых ж/д путей, увеличить объем транзита до 77 млн тонн, а мощность морских портов — в 4 раза. До 2040 года прогнозируется рост внутренних автоперевозок с текущих 353 до 590 млн тонн.

Премьер-министр отметил важность цифровизации сферы транспорта и дал ряд поручений.

«Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетность дальнейшего построения государства цифровых услуг. Цифровизация и искусственный интеллект должны приносить ощутимую пользу гражданам, бизнесу и государству. Перед правительством стоит задача — ускорить темпы внедрения полезных ИИ-решений во все сферы экономики. Представленные сегодня проекты по технологической трансформации транспортной отрасли в кратчайшие сроки поручаю полномасштабно внедрить по всей стране», — сказал Олжас Бектенов.

Руководитель правительства также дал поручения по интеграции информационных систем транспортной и смежных отраслей для повышения безопасности, сокращения сроков и оптимизации расходов.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.