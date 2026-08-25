Олжас Бектенов обсудил с главой Presight AI сотрудничество в области развития инфраструктуры ИИ

Премьер-министр РК провел встречу с генеральным директором международной компании Presight AI Томасом Прамотедхамом.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры, реализации проектов Smart City, развития транспортных цифровых систем и инфраструктуры хранения и обработки данных.

Presight AI входит в международную группу G42 и специализируется на прикладных решениях в сфере искусственного интеллекта и анализа больших данных. При участии компании в Астане реализован проект Smart City, создана национальная суперкомпьютерная инфраструктура Alem.Cloud.

В ходе встречи обозначены перспективы взаимодействия по дальнейшему внедрению цифровых решений в транспортной отрасли, развитию интеллектуальной инфраструктуры Международного аэропорта Астаны. Внимание уделено возможностям применения технологий искусственного интеллекта для повышения эффективности городского управления, безопасности и качества сервисов, а также развитию отечественной технологической экспертизы и кадрового потенциала.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан переходит к новому этапу цифровой трансформации. Главой государства Касым-Жомартом Токаевым 2026 год объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. В стране созданы благоприятные условия для привлечения долгосрочных и технологичных инвестиций. Инвесторам доступны меры государственной поддержки, налоговые и таможенные преференции, внедряется специальный визовый режим Altyn Visa, сопровождение проектов осуществляется по принципу «одного окна».

Томас Прамотедхам отметил готовность Presight AI к расширению присутствия в Казахстане и реализации новых совместных проектов. Компания продолжит развивать сотрудничество в сфере прикладного искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и внедрения технологических решений в ключевые отрасли экономики.

По итогам встречи определены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.