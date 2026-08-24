Казахстан и ФАО расширяют сотрудничество в области цифровизации сельского хозяйства

Взаимодействие МСХ РК и ФАО направлено на совершенствование цифровых инструментов, повышение качества данных и создание условий для принятия эффективных решений в агропромышленном комплексе.

В ходе онлайн-встречи представители Министерства сельского хозяйства и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере цифровизации агропромышленного комплекса. Основное внимание было уделено развитию современных инструментов мониторинга сельскохозяйственных процессов, а также вопросам интеграции данных, получаемых с использованием беспилотных летательных аппаратов, с цифровыми платформами и информационными панелями.

Стороны рассмотрели возможности применения цифровых решений для автоматизированного сбора, обработки, систематизации и визуализации данных. Использование таких технологий позволит повысить оперативность получения информации о состоянии сельскохозяйственных угодий, расширить возможности аналитики и прогнозирования.

Отдельное внимание уделено вопросам дальнейшего совершенствования цифровых инструментов и обеспечению их эффективного взаимодействия с существующими информационными системами в агропромышленном комплексе. Стороны отметили значительный потенциал цифровых технологий в повышении эффективности государственного мониторинга и управления в сфере сельского хозяйства.

Подчеркнута важность продолжения совместной работы по внедрению современных решений, развитию цифровой инфраструктуры и обмену опытом в области применения инновационных технологий в аграрном секторе.

Взаимодействие МСХ РК и ФАО направлено на дальнейшее совершенствование цифровых инструментов, повышение качества данных и создание условий для принятия более эффективных и своевременных решений в агропромышленном комплексе.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.