Полиция области Абай контролирует дороги с помощью беспилотников

Дроны позволяют с высоты наблюдать за дорожной обстановкой и выявлять нарушения правил дорожного движения.

В области Абай контроль за соблюдением безопасности дорожного движения усиливается с использованием современных технологий. Сотрудники полиции с помощью беспилотных летательных аппаратов осуществляют воздушный мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского и областного значения.

Дроны позволяют с высоты наблюдать за дорожной обстановкой и выявлять такие нарушения правил дорожного движения, как выезд на полосу встречного движения, превышение установленной скорости, опасные маневры и другие нарушения.

Главное преимущество воздушного контроля — возможность одновременно охватывать широкий участок дороги. Это не только повышает дисциплину участников дорожного движения, но и позволяет своевременно предупреждать опасные ситуации.

Особенно опасным нарушением является выезд на полосу встречного движения, который может привести к тяжелым последствиям. Один ошибочный маневр способен поставить под угрозу жизни нескольких людей. Поэтому важно помнить: за каждым действием на дороге стоят человеческая жизнь и безопасность.

Сотрудники полиции призывают водителей перед выездом проверять техническое состояние автомобиля, соблюдать установленный скоростной режим, быть предельно внимательными при обгоне и выбирать скорость с учетом дорожных условий.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.