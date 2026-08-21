КТЖ внедряет цифровую платформу управления станциями

АСУ «Станция-Узел» повысит уровень информационной безопасности ИТ-ландшафта и заложит основу для реализации перспективных корпоративных проектов автоматизации.

АО «НК «ҚТЖ» в рамках реализации стратегии цифровой трансформации приступило к поэтапному внедрению автоматизированной системы управления АСУ «Станция-Узел». Проект стартовал на станциях в границах Алматинского отделения магистральной сети. Использование собственной цифровой платформы призвано обеспечить непрерывность текущих производственных процессов. АСУ «Станция-Узел» существенно повысит уровень информационной безопасности ИТ-ландшафта КТЖ, заложив надежную основу для реализации перспективных корпоративных проектов автоматизации.

Разработчиком новой платформы выступило АО «НК «ҚТЖ». Непосредственную техническую реализацию проекта, включая интеграцию баз данных и всестороннюю поддержку пользователей, осуществляет филиал компании - «Главный вычислительный центр». Методологическое кураторство и координацию процессов обеспечивает департамент технологических систем перевозочного процесса филиала АО «НК «КТЖ» - «Дирекция перевозочного процесса».

Алматинское отделение магистральной сети становится стартовой площадкой для тиражирования технологии. После завершения этого этапа, согласно утвержденному плану-графику и с учетом объема выполняемых маневровых и поездных работ, систему планируется поэтапно внедрить на станциях Жамбылского, Акмолинского и Карагандинского отделений магистральной сети.

Перевод ключевых функций управления станциями на собственную ИТ-базу означает создание независимой, безопасной и гибкой экосистемы управления перевозочным процессом. Данное технологическое решение полностью отвечает долгосрочным задачам развития транспортно-логистической отрасли и экономики Республики Казахстан.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.