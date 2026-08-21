До 80% повысится точность прогнозирования генерации ВИЭ с помощью ИИ

Точность прогнозирования особенно важна для объектов ветровой генерации, поскольку объем выработки напрямую зависит от метеорологических условий.

АО «Самрук-Энерго» реализует проект по цифровизации процессов планирования выработки электроэнергии на объектах возобновляемой энергетики. Решение на базе искусственного интеллекта и машинного обучения планируется к запуску в конце 2026 года.

Точность прогнозирования особенно важна для объектов ветровой генерации, поскольку объем выработки напрямую зависит от метеорологических условий. В частности, от скорости ветра, которая отличается высокой изменчивостью и сложностью прогнозирования.

В основе решения – модель искусственного интеллекта, интегрированная с метеорологической службой. Система будет обрабатывать метеорологические данные с высокой пространственной и временной детализацией, необходимой для прогнозирования выработки ветровых электростанций.

Для обучения и адаптации ИИ-модели будут использоваться исторические и оперативные данные из систем АСКУЭ и SCADA – фактические показатели генерации и технологические параметры работы оборудования. Это позволит учитывать реальные условия эксплуатации и повысить точность прогнозов генерации до 80%, что будет способствовать более эффективному операционному планированию и снижению финансовых потерь, связанных с отклонениями фактической выработки от заявленных объемов.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.