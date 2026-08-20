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1,35 млн умных газовых счетчиков установят в Казахстане

    Brand Analytics Conference Kazakhstan — куда движутся коммуникации в Казахстане

    Разбор реальных кейсов, а также живые дискуссии и инструменты, которые работают уже завтра.

    20 августа 2026 17:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество

    О чем говорит Казахстан в соцсетях? Как аналитика помогает брендам побеждать? Как измерять пиар и отрабатывать антикризисные коммуникации? Как мониторить тренды в реальном времени? Все ответы 16 сентября в Алматы на Brand Analytics Conference Kazakhstan. Это не просто конференция, это разбор реальных кейсов, живые дискуссии и инструменты, которые работают уже завтра.

    Что ждет участников?

    — Свежие данные: эксклюзивное исследование «Социальные сети в Казахстане: цифры и тренды, лето 2026» — узнаете, на каких языках и на каких платформах говорит страна в сети.
    — Культура отмены брендов в Казахстане: исследование от Alvin Market.
    — Дискуссионная панель о стратегических коммуникациях и управлении рисками в эпоху быстрых кризисов.
    — Разбор кейсов: реальные примеры, как аналитика спасает репутацию и увеличивает продажи.
    — Новейший ИИ-функционал Brand Analytics на живых примерах.

    Среди спикеров — эксперты RQ/AMDG, Media System Group, Presslab, НОМАД Иншуранс, Bosch, Halyk Bank и другие профессионалы рынка.

    Кому будет полезно: маркетологам, пиарщикам, владельцам бизнеса, агентствам и технологическим вендорам.

    Забронировать ваше место на конференции можно уже сегодня на Baconf.kz.

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