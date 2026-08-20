Вице-министр сельского хозяйства ознакомился с цифровизацией АПК в Акмолинской области

В области уже оцифровано 5,6 млн га земель, работают 49 смарт-ферм, более 120 сельхозпредприятий внедряют современные IT-решения.

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил с рабочей поездкой Акмолинскую область, где ознакомился с ходом уборочной кампании, технической и инфраструктурной готовностью региона, развитием животноводства, реализацией крупных инвестпроектов и внедрением цифровых технологий в АПК.

Одним из ключевых направлений развития отрасли остается цифровая трансформация. В области уже оцифровано 5,6 млн га земель, работают 49 смарт-ферм, более 120 сельхозпредприятий внедряют современные IT-решения.

Цифровизация постепенно становится не отдельным технологическим направлением, а частью повседневного управления аграрным производством — от контроля земельных ресурсов и мониторинга посевов до управления техникой, животными и производственными процессами.

Вице-министр ознакомился с организацией производственных процессов в ТОО «Журавлевка-1». В многопрофильном хозяйстве региона значительная часть производственных процессов переведена на современные цифровые технологии. GPS-навигация, агродроны, спутниковый мониторинг и другие решения позволяют более эффективно использовать земельные и материальные ресурсы, контролировать состояние посевов и повышать производительность труда.

Также Амангалий Бердалин посетил умную ферму на 300 голов ТОО «Енбек», где процессы доения полностью автоматизированы. Роботы-дояры с 3D-камерами и высокоточными сенсорами позволяют осуществлять доение с минимальным участием человека, одновременно контролируя параметры процесса и состояние животных. На предприятии поддерживается оптимальный микроклимат для животных, а цифровые технологии используются в сочетании с развитием органического земледелия.

Вице-министр ознакомился с проектами ТОО «Burabay Milk». В селе Баянбай компания реализует проект строительства молочно-товарной фермы мощностью 1 440 фуражных голов.

Также вице-министр принял участие в агросовете, объединившем более 200 сельхозтоваропроизводителей Акмолинской области. Центральной темой обсуждения стала реализация принципа «Закон и порядок» в агропромышленном комплексе. В ходе мероприятия были затронуты вопросы соблюдения законодательства, прозрачности государственных мер поддержки, повышения эффективности использования земельных ресурсов, ответственности участников рынка и дальнейшего развития аграрного производства.