Казахстан разворачивает индустрию Embodied AI

Проект объединяет направления робототехники, искусственного интеллекта и промышленного производства и ориентирован на развитие технологических и инженерных компетенций в РК.

В рамках стратегического направления, определенного Главой государства, в РК ведется системная работа по развитию кадрового и технологического потенциала в сфере искусственного интеллекта. В том числе — в высших учебных заведениях реализуется программа AI-Sana, направленная на развитие компетенций студентов в области искусственного интеллекта.

На площадке Alem.ai в Астане в продолжение этой работы состоялся Qazbot Robotics Forum, объединивший представителей государственных органов, высших учебных заведений, технологических компаний и экспертного сообщества. В рамках форума был представлен проект по запуску производства гуманоидных роботов в Казахстане. Проект объединяет направления робототехники https://profit.kz/tags/robototehnika/, искусственного интеллекта и промышленного производства и ориентирован на развитие собственных технологических и инженерных компетенций в стране. Проект будет реализован совместно с международной технологической компанией AgiBot, специализирующейся на разработке и производстве гуманоидных роботов и решений в области Embodied AI. В рамках партнерства предусматриваются локализация технологий в Казахстане, развитие инженерных компетенций, проведение научных исследований и подготовка специалистов.

«Наша задача — не ограничиваться внедрением готовых технологических решений, а формировать в Казахстане собственные инженерные и научные компетенции. Производство гуманоидных роботов должно стать площадкой, объединяющей университеты, ученых и индустрию в единую технологическую цепочку. Речь идет о полном цикле — от подготовки специалистов и научных исследований до разработки технологических решений и их применения в промышленности. Именно такую модель интеграции образования, науки и производства мы намерены масштабировать», — отметил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

Сегодня в стране формируется необходимая кадровая база для развития нового технологического направления. В казахстанских вузах реализуются 56 образовательных программ в области робототехники, мехатроники, промышленной автоматизации, интеллектуальных систем и искусственного интеллекта.

Отдельным направлением станет сотрудничество казахстанских вузов с компанией AgiBot. Оно предусматривает вовлечение ученых, преподавателей и студентов в исследования в сфере гуманоидной робототехники и искусственного интеллекта, подготовку профильных специалистов, а также адаптацию передовых робототехнических решений к потребностям промышленности Казахстана.

К этой работе также присоединился Институт умных систем и искусственного интеллекта Назарбаев Университета (ISSAI). Институт ведет работу в качестве научного и системно-интеграционного партнера по развитию компетенций в области гуманоидной робототехники.

В рамках форума министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек провел встречу с руководством QAZBOT и AgiBot. Стороны обсудили подготовку инженерных кадров для нового технологического направления, создание профильных лабораторий, проведение совместных научных исследований, а также вовлечение студентов и ученых в проекты в сфере гуманоидной робототехники.

Реализация проекта позволит укрепить взаимодействие образования, науки и реального сектора и создать основу для системного развития собственных инженерных и научных компетенций Казахстана в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.