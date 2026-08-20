Servercore добавил ClickHouse в линейку облачных баз данных

Новая архитектура меняет работу с корпоративными хранилищами, эра ручного администрирования тяжелых аналитических кластеров уходит в прошлое.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, запустил новую систему управления базами данных ClickHouse для высокопроизводительной аналитики больших данных в облаке. Обновление позволит компаниям отказаться от сложных процессов самостоятельного администрирования вычислительных кластеров, получая готовое и отказоустойчивое решение для построения корпоративных хранилищ данных (DWH и DLH) и аналитических платформ.

В условиях ускоренной цифровизации рынков Казахстана и Узбекистана перед бизнесом стоит задача ежедневной эффективной обработки петабайтов данных. Для решения подобных запросов требуется специализированная IT-инфраструктура. Появление ClickHouse в Servercore предлагает локальный сервис, который гарантирует минимальную задержку доступа и полный контроль над тем, где хранятся данные клиентов. Решение обеспечивает высокую производительность интерактивной аналитики и поддерживает векторный поиск для интеграции в ML-пайплайны. Это позволяет компаниям работать с ресурсоемкими задачами кластеризации, построения систем генеративного AI (RAG) и поиска семантических совпадений, превращая большие данные в инструмент для принятия стратегических решений.

Сервис поддерживает интеграцию с объектным хранилищем S3 через внутренние сети дата-центра, что исключает необходимость маршрутизации трафика через публичный интернет. Это позволяет реализовать архитектуру Data Lakehouse (DLH) с использованием форматов данных, таких как Apache Iceberg, сокращая затраты на хранение «холодных» данных более чем в два раза по сравнению с классическими подходами к созданию хранилищ.

«Мы наблюдаем устойчивый рост спроса на инструменты аналитики, которые способны работать с большими данными, оставаясь при этом в рамках локального законодательства. Запуск ClickHouse в Servercore закрывает ключевые технические задачи: от обеспечения высокой производительности аналитических нагрузок до поддержки современных ML-пайплайнов и векторного поиска. При этом мы сохраняем гибкость модели предоставления услуг, позволяя компаниям масштабировать ресурсы под свои реальные задачи без привязки к сложным схемам лицензирования» — отметил Вадим Ерышев, директор по развитию бизнеса Servercore.

ClickHouse доступен для заказа в зонах доступности Servercore в Алматы и Ташкенте. Настройка кластера через панель управления или API занимает несколько минут, а стоимость рассчитывается по факту потребления ресурсов. Узнать больше о продукте можно по ссылке.