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1,35 млн умных газовых счетчиков установят в Казахстане

    Платформу МЭКС для отечественных производителей запустили в Казахстане

    На сегодня сформировано более 1 тыс. заказов на поставку товаров в рамках нацпроекта.

    20 августа 2026 15:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Закупочная платформа МЭКС в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» позволяет связать потребности инфраструктурных проектов с конкретными закупками отечественной продукции, передает Kazpravda.kz.

    Здесь размещаются закупки, связанные с реализацией проектов в сферах водо-, тепло-, электроснабжения и др. Приобрести товары казахстанских производителей (КТП) можно в отдельном модуле. На сегодня сформировано более 1 тыс. заказов на поставку товаров в рамках нацпроекта.

    Национальный проект МЭКС реализуется до 2029 года, его масштаб формирует значительный долгосрочный спрос на отечественные товары. Платформа позволяет производителям заранее увидеть потребность, найти заказ и принять участие в его поставке. Администратором системы является АО «Самрук-Қазына Контракт».

    Чтобы участвовать в закупках, производителю необходимо:

    — Зарегистрироваться на платформе — создать учетную запись и заполнить сведения об организации.
    — Проверить статус КТП — убедиться, что предприятие и соответствующая продукция отвечают требованиям Реестра казахстанских товаропроизводителей.
    — Проверить коды продукции АГСК-3 — наименование продукции и код должны соответствовать.
    — Найти подходящий заказ — отслеживать опубликованные закупки и обращать особое внимание на раздел приобретения товаров у КТП.
    — Подать заявку — сформировать ценовое предложение и направить по заказу.
    — Отслеживать результат — после подачи заявки необходимо контролировать статус закупки, результаты рассмотрения и дальнейшие действия по заключению договора.

    Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.

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