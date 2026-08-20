Платформу МЭКС для отечественных производителей запустили в Казахстане

На сегодня сформировано более 1 тыс. заказов на поставку товаров в рамках нацпроекта.

Закупочная платформа МЭКС в рамках Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» позволяет связать потребности инфраструктурных проектов с конкретными закупками отечественной продукции, передает Kazpravda.kz.

Здесь размещаются закупки, связанные с реализацией проектов в сферах водо-, тепло-, электроснабжения и др. Приобрести товары казахстанских производителей (КТП) можно в отдельном модуле. На сегодня сформировано более 1 тыс. заказов на поставку товаров в рамках нацпроекта.

Национальный проект МЭКС реализуется до 2029 года, его масштаб формирует значительный долгосрочный спрос на отечественные товары. Платформа позволяет производителям заранее увидеть потребность, найти заказ и принять участие в его поставке. Администратором системы является АО «Самрук-Қазына Контракт».

Чтобы участвовать в закупках, производителю необходимо:

— Зарегистрироваться на платформе — создать учетную запись и заполнить сведения об организации.

— Проверить статус КТП — убедиться, что предприятие и соответствующая продукция отвечают требованиям Реестра казахстанских товаропроизводителей.

— Проверить коды продукции АГСК-3 — наименование продукции и код должны соответствовать.

— Найти подходящий заказ — отслеживать опубликованные закупки и обращать особое внимание на раздел приобретения товаров у КТП.

— Подать заявку — сформировать ценовое предложение и направить по заказу.

— Отслеживать результат — после подачи заявки необходимо контролировать статус закупки, результаты рассмотрения и дальнейшие действия по заключению договора.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.