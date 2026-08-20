У казахстанцев возникают вопросы по использованию eGov 3.0

В АО «Национальные информационные технологии» прокомментировали сложности, которые возникают у граждан на обновленном портале eGov.

АО НИТ разъяснило новую навигацию в eGov 3.0 и ответило на жалобы о сбоях. На портале обновился подход к поиску государственных услуг. Теперь пользователь может найти нужную услугу несколькими способами в зависимости от своего запроса, передает Zakon.kz.

При этом, судя по комментариям, пользователи продолжают жаловаться на новую версию eGov:

— «А на смартфоне как?»

— «Почему я не могу зайти в eGov?»

— «Старая версия eGov была намного удобнее».

— «Status code didn’t fall within the given range — вот так выходит, не могу зайти».

— «Не работает профиль, слетела регистрация телефона. Зарегистрировать по новой телефон не могу, код приходит, пишет ошибка валидации данных».

— «Никак не найти! Заявления пишешь — сбрасывает! То карта какая-то не открывается, то видео не того, якобы, формата! Позорное и нервное приложение!»

В АО НИТ ответили практически на каждый комментарий. Казахстанцев заверили, что портал и мобильное приложение eGov mobile работают в штатном режиме. Тех, у кого возникли проблемы с авторизацией, призвали попробовать зайти снова. Если же проблема повторится, пользователям рекомендовали написать в АО НИТ и отправить скриншот ошибки.