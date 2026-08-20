Казахский язык получит собственную большую ИИ-модель

КазНУ завершает разработку большой языковой модели для казахского языка, роект завершат в этом году.

Как рассказали в Министерстве науки и высшего образования Казахстана, ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби завершают проект по созданию больших языковых моделей, направленный на технологическое развитие казахского языка. Его разработка стартовала в 2024 году, передает Zakon.kz.

В рамках исследования специалисты сформировали значительный массив текстов на казахском языке. Данные были собраны, очищены и структурированы для последующего обучения искусственного интеллекта.

Ученые разработали несколько больших языковых моделей, ориентированных прежде всего на работу с казахским языком.

Одной из ключевых технических возможностей созданных моделей стала функция tool calling — вызов внешних инструментов. Благодаря ей модель может взаимодействовать с цифровыми сервисами и последовательно выполнять более сложные задачи. Такая технология важна для дальнейшего создания многоагентных и автономных систем, способных самостоятельно взаимодействовать с различными цифровыми инструментами.