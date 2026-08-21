Узбекистан принял Международную олимпиаду по информатике

Олимпиада IOI 2026 — одно из главных мировых соревнований по программированию для школьников.

Узбекистан принял 38-ю Международную олимпиаду по информатике IOI 2026, которая прошла в Ташкенте с 9 по 16 августа. На протяжении восьми дней представители мирового технологического сообщества соревновались в решении сложных алгоритмических задач и участвовали в культурном обмене. Олимпиада IOI 2026 — одно из главных мировых соревнований по программированию для школьников — объединила 386 лучших юных программистов из более чем 97 стран, включая США, Китай, Германию, Сингапур и Южную Корею. Общее число международных делегатов и гостей превысило 900 человек.

В условиях конкуренции мирового уровня сборная Казахстана завоевала четыре медали. Высокий уровень подготовки также продемонстрировала основная сборная Узбекистана, показав сильный результат: все четыре участника команды были отмечены наградами. Жахонали Хайдаралиев (школа имени Мухаммада аль-Хорезми) завоевал серебряную медаль, а Тимур Кадирбергенов, Улугбек Рахматуллаев и Жахонгиршох Авазхонов получили бронзовые медали. Сардорбек Салимов также был удостоен почетного упоминания.

Этот результат продолжает устойчивую положительную динамику. На Международной олимпиаде по информатике (IOI) 2023 в Венгрии сборная Узбекистана завоевала две бронзовые медали. В 2025 году страна впервые в своей истории получила серебряную медаль IOI, а также одну бронзовую. Выступая на домашней площадке в 2026 году, команда вновь улучшила свой результат, завоевав одну серебряную и три бронзовые медали.

Помимо мировых технологических гигантов, таких как NVIDIA, OpenAI, Huawei и других, олимпиада также привлекла внимание основателя Telegram Павла Дурова, который объявил об учреждении цифровых коллекционных предметов Algorithm Cups и призов для участников, показавших лучшие результаты на IOI 2026.

Достижения участников из Узбекистана и Казахстана стали ярким подтверждением растущего научно-технического потенциала стран Центральной Азии.

«Проведение IOI в Узбекистане впервые — это больше, чем достижение, это возвращение к истокам. Узбекистан — земля, которая дала миру понятия алгебры и алгоритма благодаря трудам ученого IX века Мухаммада аль-Хорезми. Тысячу лет спустя она же воспитывает новое поколение программистов и новаторов. Под руководством президента Шавката Мирзиеева Узбекистан сделал IT-образование и креативное мышление национальным приоритетом, создавая среду, в которой молодые таланты могут программировать, создавать компании и конкурировать на глобальном уровне. Мы гордимся тем, что принимаем мероприятия такого масштаба, объединяющие людей со всего мира. Они помогают повышать международную узнаваемость государства. Ташкент показал мировому технологическому сообществу, каким стал Узбекистан — страной с благоприятной налоговой средой, развитой инфраструктурой и сильным кадровым потенциалом, стремящейся стать ведущим инновационным хабом Центральной Азии», сказал — Шерзод Шерматов, министр цифровых технологий Узбекистана.

Историческая связь Узбекистана с математикой насчитывает более тысячи лет. Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми, ученый IX века, чье имя связано с происхождением слов «алгебра» и «алгоритм», родился в Хорезме. Сегодня страна превращает это историческое наследие в основу для формирования современной технологической рабочей силы.

Некоторые из медалистов учатся в сети государственных Президентских школ Узбекистана с конкурсным отбором, где 65% недавних выпускников получают досрочное зачисление в ведущие международные университеты. Чтобы масштабировать эту образовательную траекторию по всей стране, государством была поддержана инициатива «Один миллион узбекских программистов». Запуск прошел в партнерстве с ОАЭ, что расширило доступ к цифровому образованию: с 2019 года в рамках программы было зарегистрировано более 2,5 млн участников и завершено 1,5 млн курсов.

Масштабная работа по повышению доступности цифрового образования обеспечила Узбекистану уникальный мировой показатель в сфере гендерной инклюзивности: по данным Coursera, сегодня это единственная страна в мире, где женщины составляют большинство среди слушателей курсов по генеративному ИИ — 58,9%.

Этот кадровый потенциал напрямую подпитывает быстро растущую технологическую экосистему.

В первом полугодии 2026 года число компаний-резидентов, занимающихся экспортом, достигло 1 050, а география экспорта расширилась до 102 стран. Из общего объема экспорта услуг 54% пришлось на Северную Америку, 17% — на Европейский союз и Великобританию, 22% — на страны СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона и 7% — на страны Ближнего Востока и Северной Африки.

В июне 2026 года IT Park Uzbekistan зафиксировал месячный рекорд — было зарегистрировано 82 новые компании с иностранным капиталом. По состоянию на 1 августа 2026 года общее число компаний-резидентов с иностранным капиталом достигло 1 112, что свидетельствует о продолжающемся росте иностранных инвестиций и международного бизнеса в экосистеме IT Park Uzbekistan.

Государственная программа парка, предусматривающая бесплатные офисные помещения, оборудование и частичную компенсацию заработной платы, уже помогла создать более 4 000 рабочих мест и обеспечить экспорт на сумму $43 млн. Международные компании, включая EPAM, VEON, Plug and Play и Techstars, сегодня активно представлены в Ташкенте.

StartupBlink назвал Узбекистан «Страной года» в рейтинге Global Startup Ecosystem Index 2026, отметив рост на 227%. Кроме того, в стране появились первые две технологические компании стоимостью более $1 млрд, что ознаменовало начало нового этапа развития технологического сектора региона.

Поскольку 60% населения Узбекистана моложе 30 лет, государственная стратегия сосредоточена на развитии местной инфраструктуры, которая позволит удерживать сильнейшие молодые технологические кадры и создавать глобальные компании внутри страны. Эти меры помогают превращать Узбекистан в ведущий IT-хаб, создавая новые возможности для молодежи, привлекая инвестиции и в конечном счете повышая качество жизни людей.

Следующая олимпиада IOI 2027 пройдет в Германии.