Все частные дома Шымкента к 2027 году перейдут на умные счетчики газа

Всего по Казахстану планируется установить 1,35 млн интеллектуальных приборов учета газа.

В Шымкенте продолжается массовый переход на цифровой учет потребления природного газа. В рамках проекта Aqyl Energy интеллектуальные счетчики устанавливают во всех частных домах мегаполиса. Как сообщили в АО «НК «QazaqGaz», новые приборы автоматически фиксируют объем потребленного газа и дистанционно передают данные. Счетчики и их установка для потребителей бесплатны, передает Курсив.

На сегодняшний день интеллектуальными приборами учета оснащено почти 80 тысяч частных домов. Сейчас специалисты приступили ко второму этапу проекта. Полностью перевести частный сектор Шымкента на цифровую систему планируется до 2027 года.

Установка интеллектуальных счетчиков в городе началась в июне 2025 года. Позже проект распространили на Туркестанскую и Кызылординскую области. В дальнейшем QazaqGaz планирует внедрить цифровой учет и в других регионах страны.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.