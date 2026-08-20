Анонс: Central Asia Fintech Summit 2026

Руководители финансовых институтов, финтех-компаний и представители госсектора обсудят стратегические векторы развития индустрии, будущее платежных систем нового поколения и трансграничные возможности цифровых финансов.

11 сентября 2026 года Национальный банк Республики Казахстан, Национальная платежная корпорация и Kazakhstan Fintech Network соберут топ-менеджеров, первых лиц финансового сектора и ведущих экспертов отрасли на Central Asia Fintech Summit (CAFS).

Центральной темой масштабного события, которое пройдет в алматинском Центре современной культуры «Целинный», станет «Эпоха доверия: каким будет финансовый рынок следующего десятилетия».

Программа предстоящего саммита сфокусирована на ключевых вызовах и макротрендах цифровой экономики. Руководители крупнейших финансовых институтов, финтех-компаний и представители государственного сектора обсудят стратегические векторы развития индустрии, будущее платежных систем нового поколения и трансграничные возможности цифровых финансов.

Особый акцент организаторы делают на технологических инновациях, которые уже сегодня меняют архитектуру рынка. В рамках дискуссионных панелей эксперты рассмотрят практическое применение искусственного интеллекта в реальной экономике и эволюцию надзорных технологий.

Важной частью саммита станет обсуждение глобальной конкуренции за цифровые финансовые активы и построения коллективной системы защиты от мошенничества, что является фундаментом доверия к современным финансовым технологиям.

На площадке CAFS 2026 будут представлены новые стратегические инициативы по расширению финтех-экосистемы региона, отмечены выдающиеся достижения индустрии в сфере защиты цифровой экономики и развития инклюзивных технологических сообществ.