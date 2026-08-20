НКТ: вход по ЭЦП перенесли

Точную дату появления новой функции объявят позднее.

Вход по ЭЦП на сайте Национального каталога товаров появится не 24 августа, как сообщалось ранее, а в начале сентября. Администрация сайта просит пользователей подготовиться к нововведению: убедиться, что ЭЦП действительна и готова к использованию, передает Uchet.kz.

«С начала сентября 2026 года планируется введение авторизации пользователей в НКТ с использованием электронной цифровой подписи», — говорится в официальном сообщении.

Подчеркивается, что переход на авторизацию с использованием ЭЦП необходим для того, чтобы исключить дублирование и повысить качество данных. Будут подготовлены подробные инструкции по авторизации, они будут заранее размещены на официальном ресурсе системы.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.