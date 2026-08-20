Казахстан предложил автоматизировать таможню для ускорения доставки с маркетплейсов ЕАЭС

Инициативы обсудили на заседании рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию коллегии ЕЭК.

В ЕАЭС хотят ускорить таможенное оформление экспресс-грузов и товаров интернет-магазинов и упростить их экспорт. Казахстан предложил кодировать в декларациях сведения о запретах и ограничениях, а для вывоза товаров с маркетплейсов планируют шире применять упрощенную декларацию, передает Uchet.kz https://uchet.kz/.

Инициативы обсудили на заседании рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию коллегии ЕЭК. В нем участвовали представители государственных органов, национальных почтовых операторов и экспресс-перевозчиков стран союза.

В рамках автоматизации таможенного контроля казахстанская сторона предложила указывать в декларациях на экспресс-грузы и товары электронной торговли кодированные сведения о запретах и ограничениях. Сейчас документы проверяют вручную, а коды позволят делать это автоматически. По оценке ЕЭК, это ускорит таможенные операции и доставку посылок конечным получателям.

Второе направление касается экспорта товаров электронной торговли. Речь об упрощенной декларации при вывозе товаров, которые иностранные покупатели заказывают на маркетплейсах и интернет-площадках стран ЕАЭС. Процедура призвана облегчить местным продавцам выход на внешние рынки. Для этого Комиссия подготовит изменения в порядок заполнения декларации на товары электронной торговли.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.