Казахстан запускает локализацию гуманоидных роботов и собственный R&D комплекс QAZBOT

В Астане прошел QAZBOT ROBOTICS FORUM 2026.

В Международном центре искусственного интеллекта alem.ai состоялся QAZBOT ROBOTICS FORUM 2026, посвященный развитию гуманоидной робототехники, Embodied AI и практическому применению Robotics & AI-решений в экономике Казахстана. Ключевым международным участником стала AgiBot — один из ведущих мировых производителей гуманоидных роботов.

Форум объединил представителей государственных органов, технологических компаний, крупнейшего казахстанского бизнеса и международного экспертного сообщества. Основными темами стали развитие собственных компетенций в сфере Robotics & AI, локализация технологий, подготовка инженерных кадров и перспективы применения робототехнических решений в различных секторах экономики.

В демонстрационной части программы участникам представили гуманоидных роботов AgiBot в действии. Они продемонстрировали возможности взаимодействия с человеком, координации движений и выполнения сложных сценариев, включая танцевальный номер «Қара жорға» и элементы боевых искусств.

«Рабочий визит Главы государства в Шанхай придал новый импульс казахстанско-китайскому сотрудничеству в сфере высоких технологий. QAZBOT ROBOTICS FORUM 2026 стал одним из практических результатов достигнутых договоренностей. Для нас важно, чтобы взаимодействие с ведущими технологическими компаниями переходило в конкретные проекты — локализацию решений, подготовку инженерных кадров и внедрение робототехники в ключевые отрасли экономики» — отметил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Гиззат Байтурсынов.

«Для нас принципиально важно, чтобы развитие робототехники в Казахстане не ограничивалось импортом готовых решений. QAZBOT формирует здесь полный технологический цикл — от R& D, программного обеспечения и AI-моделей до локализованного производства, подготовки инженеров и внедрения роботов в реальные процессы. Наша задача — создать в Казахстане собственную индустриальную и инженерную базу Robotics & AI и вместе с международными партнерами вывести эти технологии на уровень практического применения», — отметил CEO QAZBOT Technologies Владислав Сафаров.

Накануне форума, 18 августа, в Астане был дан старт строительству первого в Казахстане Robotics & AI комплекса QAZBOT. Он станет основой для создания производственной и исследовательской инфраструктуры компании, объединяющей R& D, разработку программного обеспечения и AI-моделей, тестирование, адаптацию и локализованное производство робототехнических систем.

Центральной частью деловой программы стала пленарная сессия «AI & Robotics: формируя экономику будущего». Представители QAZBOT Technologies, AgiBot и международного технологического сообщества обсудили перспективы Embodied AI и сценарии использования роботов в промышленности, логистике, финансовом секторе, здравоохранении, социальной сфере, сервисах и городской инфраструктуре.

Практическому взаимодействию с бизнесом были посвящены B2B-встречи, в ходе которых представители QAZBOT Technologies и AgiBot обсудили с казахстанскими компаниями задачи конкретных отраслей и возможности запуска пилотных проектов.

В рамках форума также был подписан ряд стратегических соглашений с казахстанскими и зарубежными партнерами в сфере технологий, образования и международного сотрудничества.

QAZBOT ROBOTICS FORUM 2026 обозначил переход от знакомства с возможностями современной робототехники к формированию конкретных проектов, партнерств и решений для их применения в Казахстане.