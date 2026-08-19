Минэкологии РК внедряет ИИ и единый цифровой контур управления

Цифровая трансформация позволит перейти от реагирования на произошедшие нарушения к проактивному выявлению экологических рисков.

Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан проводит комплексную цифровую трансформацию отрасли с переходом от разрозненных информационных систем к единому цифровому контуру управления.

На сегодня 15 из 29 групп процессов полностью оцифровано, еще 8 — частично, при этом согласно архитектуре цифрового правительства 71% отраслевых данных уже представлено в цифровом формате. Следующий этап предусматривает реинжиниринг оставшихся процессов, консолидацию данных и внедрение инструментов искусственного интеллекта. Это позволит перейти от реагирования на уже произошедшие нарушения к проактивному выявлению экологических рисков, повысить прозрачность обращения с отходами, эффективность экологического контроля и оперативность реагирования на природные угрозы.