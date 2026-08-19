Полицейские Шымкента осваивают технологии искусственного интеллекта

Семинар организовал Центр поддержки цифрового правительства Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В Шымкенте для руководящего и личного состава департамента полиции города провели двухдневный семинар-тренинг по применению современных технологий искусственного интеллекта в служебной деятельности. Семинар организовал Центр поддержки цифрового правительства Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК по поручению заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева в рамках системной работы по развитию практических ИИ-компетенций сотрудников государственных органов.

Семинар открыли начальник департамента полиции города Шымкента Мухтар Кожаев и генеральный директор Центра поддержки цифрового правительства Алия Оспанова.

Мероприятие стало очередным этапом сотрудничества между Министерством внутренних дел и ЦПЦП. Ранее стороны подписали меморандум, направленный на развитие ИИ-компетенций сотрудников органов внутренних дел, обучение работе с ИИ-агентами и внедрение инструментов автоматизации.

В рамках практической части сотрудники учились определять процессы, которые можно автоматизировать, формулировать задачи для ИИ, задавать источники и ограничения, выбирать подходящий контур, а также создавать и тестировать цифровые инструменты с помощью вайбкодинга без навыков программирования.

Практическая значимость обучения вайбкодингу заключается в том, что ИИ может помочь сотрудникам сократить время на обработку больших объемов информации, систематизацию документов и подготовку проектов справок, сводок, ответов и аналитических материалов. Это позволяет уменьшить объем повторяющихся ручных операций и высвободить больше времени для выполнения основных служебных задач.

Одно из ключевых отличий курса ЦПЦП — работа не только с общедоступными ИИ-инструментами, но и с решениями для закрытого контура Национальной платформы искусственного интеллекта. Внешний контур предназначен для работы с открытыми и разрешенными данными. Задачи, связанные со служебной информацией, должны выполняться только в защищенной среде с соблюдением требований информационной безопасности.

«Вайбкодинг позволяет сотруднику самостоятельно превратить рабочую задачу в прототип цифрового инструмента, даже без навыков программирования. Для органов внутренних дел принципиально важно, что курс охватывает создание решений для закрытого контура. Это позволяет автоматизировать рутинные процессы при соблюдении требований информационной безопасности. При этом итоговая проверка результата и ответственность за него всегда остаются за сотрудником», — отметила Алия Оспанова.

Полученные навыки станут основой для массового внедрения ИИ-инструментов в рабочие процессы департамента полиции города Шымкента. Решения будут оцениваться с точки зрения практической пользы, точности и соответствия требованиям информационной безопасности.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.