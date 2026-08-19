В Казахстане запущено 7 из 10 проектов ВИЭ, запланированных на 2026 год

Министерство энергетики РК продолжает работу по развитию возобновляемых источников энергии.

В 2026 году в стране запланирован ввод в эксплуатацию 10 объектов возобновляемых источников энергии общей установленной мощностью 245 МВт. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 7 объектов суммарной мощностью 212 МВт.

В числе введенных объектов:

— ветровая электростанция ТОО «Aspan Energo» мощностью 50 МВт в Костанайской области;

— солнечная электростанция ТОО «Stellar Energy» мощностью 20 МВт в Мангистауской области;

— солнечная электростанция ТОО «Altyn Solar Energy» мощностью 22,6 МВт в Костанайской области;

— солнечная электростанция ТОО «Jetisu Terra Power» мощностью 20 МВт в области Жетысу;

— три ветровые электростанции ТОО «Гиперборея» в Карагандинской области общей мощностью 100 МВт.

До конца текущего года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще 3 проекта:

— 2 солнечные электростанции ТОО «Альхена» в Кызылординской области мощностью 30 МВт;

— малая гидроэлектростанция ТОО «Тауэнерго» мощностью 3,2 МВт в Туркестанской области.

Реализация проектов ВИЭ способствует укреплению энергетической безопасности страны, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и увеличению доли экологически чистой генерации в энергобалансе Казахстана.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.