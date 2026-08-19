Цифровое оборудование и ИИ внедряют для профосмотров детей в Казахстане

Впервые для раннего выявления заболеваний у всех детей начнут применяться цифровые диагностические устройства с использованием искусственного интеллекта.

В преддверии нового учебного года проведена масштабная работа по оснащению школьных медпунктов, цифровизации процессов и обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности образовательных объектов. О ходе подготовки и состоянии школьной медицины на заседании правительства доложила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

За последние три года уровень оснащенности школьных медпунктов оборудованием и кадрами вырос до 95%. В первом полугодии текущего года профилактическими осмотрами было охвачено 2,3 млн детей, что составляет 52% от годового плана, а остальные учащиеся пройдут обследование до конца года. По итогам проверок заболевания были выявлены у 11% детей, где в структуре патологий традиционно преобладают кариес, анемия и миопия. На динамическое наблюдение уже взято 36% детей с выявленными патологиями, подлежащими диспансерному учету. Параллельно в рамках дорожной карты «Болашаққа сау тіспен» сеть школьных стоматологических кабинетов расширилась со 145 до 288, что позволило улучшить профилактику и гигиену полости рта.

В текущем году ведомство полностью пересмотрело порядок организации, проведения и цифровизации профилактических осмотров для повышения их эффективности.

«Впервые для раннего выявления заболеваний у всех детей начнут применяться цифровые диагностические устройства с использованием искусственного интеллекта, включая цифровые ЭКГ, фонендоскопы, пульсоксиметры, отоскопы и интраоральные камеры. Созданный Цифровой регистр детей обеспечивает ежедневный мониторинг по 54 показателям: от раннего выявления факторов риска до выстраивания маршрута пациента, направления к узким специалистам и динамического наблюдения», — отметила Акмарал Альназарова.

В рамках комплексной цифровизации завершена интеграция информационных систем здравоохранения с Национальной образовательной базой данных. Это позволяет автоматически получать сведения о месте прикрепления и обучения школьников, проводить профосмотры, вакцинацию и формировать группы здоровья.

Кроме того, в Системе управления ресурсами реализован функционал закрепления школьных медицинских пунктов за конкретными медицинскими организациями.

Отдельное внимание уделено санитарно-эпидемиологическому контролю. С 1 февраля 2026 года в отношении финансируемых из госбюджета детских объектов начал действовать особый порядок государственного контроля, давший возможность проводить выездной мониторинг и внезапные проверки. В июне мониторингом готовности к учебному году было охвачено 99% школ, 96% медицинских пунктов и 99,2% школ-интернатов.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.