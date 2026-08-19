Цифровую экосистему студента хотят сформировать в Казахстане

В рамках программы AI-Sana разработано более 440 ИИ-агентов.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства рассказал о планах цифровизации данных о студентах Казахстана. Планируется объединить в единую систему все основные процессы, — от момента поступления студента в университет и до получения им диплома, передает Zakon.kz.

«Уже сейчас сертификат ЕНТ доступен в системе eGov, запущены AI-прокторинг и AI-Talapker. Основные данные о студентах и выпускниках формируются на Единой платформе высшего образования. Следующий этап — внедрение решений на основе искусственного интеллекта в образовательный процесс, таких как AI-Admission, AI-Onboarding, индивидуальная образовательная траектория, профиль цифровых компетенций, AI-Library, AI-психолог и AI-Career», — сказал министр.

В этом направлении уже сформирована необходимая базовая инфраструктура. В рамках программы AI-Sana разработано более 440 ИИ-агентов. В предстоящем учебном году будут реализованы третий и четвертый этапы программы.

Саясат Нурбек напомнил, что с 2024 года услуга по предоставлению мест в общежитиях переведена в проактивный формат за счет интеграции системы «Smart Data Ukimet» и Единой платформы высшего образования. В итоге потребность студента в месте в общежитии определяется автоматически.

«Проводится скоринг, формируется список нуждающихся студентов, заявление создается автоматически, а после принятия решения студенту направляется уведомление. В 2025 году через данную систему было оказано 48 282 проактивные услуги. Данная система снижает административную нагрузку, минимизирует влияние человеческого фактора и снижает коррупционные риски», — заверил глава Миннауки.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.