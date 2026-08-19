88,7% заявлений первоклассников подали онлайн в Казахстане

Родителям больше не приходится стоять в очередях.

В 2026 году впервые зачисление первоклассников организовано на платформе QazTech в рамках единой образовательной платформы OQU, передает Liter.kz.

О новых возможностях на заседании правительства рассказала министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, активно используется цифровой формат. Это позволяет родителям пройти необходимые процедуры дистанционно — без посещения организаций образования и долгого ожидания в очередях.

Более 88,7% заявлений приняты в электронном формате. При этом прием детей в первые классы проходит поэтапно. Кампания стартовала 27 мая 2026 года и продлится до 31 августа в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.