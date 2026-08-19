Смогут ли ученики пользоваться смартфонами в школах Казахстана?

Министерством просвещения разработаны единые требования по использования сотовых телефонов.

Первый вице-министр просвещения Шынар Акпарова рассказала, какие новеллы готовят для учеников в новом учебном году. Журналисты поинтересовались, что будет с телефонами в школах в новом учебном году, передает Zakon.kz.

"Правила использования сотовой связи на сегодня разработаны – определено, что дети не будут использовать сотовые телефоны во время учебного процесса, за исключением, если во время уроков требуется использование телефонов (для выполнения каких-то заданий", – сказала Шынар Акпарова.

По ее словам, Министерством просвещения разработаны единые требования по использования сотовых телефонов.

"В этих правилах все ключевые моменты предусмотрены. Касательно организационных моментов – куда, кому ребенок будет сдавать телефон, – все это будет уточнено во внутренних правилах школ. Возможно, будут в классе где-то, возможно, будут отдельные ящики. Это уже будет определять организация образования", – резюмировала Шынар Акпарова.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.