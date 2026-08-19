Миннауки пожаловалось в КНБ на создателей игры за 241 млн тенге

После появления игры в Сети казахстанцы начали бурно обсуждать ее низкое качество.

КНБ РК и департамент экономических расследований Астаны проверяют игру для изучения казахского языка Steppe Rider за 241 млн тенге. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, ведомство само инициировало проверку и направило соответствующие запросы, передает Курсив.

«Сейчас ведутся следственные мероприятия. Дальше уже какие-то будут озвучены решения: либо в судебном формате, либо в рамках административного нарушения. Теперь это уже дело проверяющих органов», — сказал министр.

Кроме того, внутренние проверки идут и в самом министерстве.

Главным заказчиком проекта выступало министерство науки и высшего образования. После появления игры в Сети казахстанцы начали бурно обсуждать ее низкое качество. Пользователи отмечали, что графика местами выглядит дешевой и устаревшей, а баги и недоработки сильно портят восприятие.

После возмущений вокруг игры ситуацию прокомментировал председатель Комитета языковой политики Миннауки Ербол Тлешов. Он объяснил плачевное состояние Steppe Rider тем, что приложение — пилотный проект. Также он пообещал, что в 2026 году игру обновят и доработают.