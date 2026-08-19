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    Миннауки пожаловалось в КНБ на создателей игры за 241 млн тенге

    После появления игры в Сети казахстанцы начали бурно обсуждать ее низкое качество.

    19 августа 2026 11:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Культура

    КНБ РК и департамент экономических расследований Астаны проверяют игру для изучения казахского языка Steppe Rider за 241 млн тенге. Об этом рассказал министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. По его словам, ведомство само инициировало проверку и направило соответствующие запросы, передает Курсив.

    «Сейчас ведутся следственные мероприятия. Дальше уже какие-то будут озвучены решения: либо в судебном формате, либо в рамках административного нарушения. Теперь это уже дело проверяющих органов», — сказал министр.

    Кроме того, внутренние проверки идут и в самом министерстве.

    Главным заказчиком проекта выступало министерство науки и высшего образования. После появления игры в Сети казахстанцы начали бурно обсуждать ее низкое качество. Пользователи отмечали, что графика местами выглядит дешевой и устаревшей, а баги и недоработки сильно портят восприятие.

    После возмущений вокруг игры ситуацию прокомментировал председатель Комитета языковой политики Миннауки Ербол Тлешов. Он объяснил плачевное состояние Steppe Rider тем, что приложение — пилотный проект. Также он пообещал, что в 2026 году игру обновят и доработают.

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