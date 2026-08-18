Казахстанцы смогут получить востребованные IT-профессии

Astana Hub открыл прием заявок на Tech Orda.

Astana Hub объявляет о старте приема заявок на пятый, юбилейный сезон программы Tech Orda. Казахстанцы в возрасте от 18 до 45 лет смогут получить ваучер на обучение в аккредитованных IT-школах по всему Казахстану и освоить одну из самых востребованных цифровых специальностей.

В рамках программы участники могут получить ваучер номиналом до 500 000 тенге на обучение в офлайн-формате и до 400 000 тенге — при выборе онлайн или гибридного формата.

Tech Orda — программа Astana Hub, реализуемая при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Она направлена на подготовку квалифицированных IT-специалистов и развитие инфраструктуры частного IT образования в стране.

«Развитие человеческого капитала в сфере технологий, один из ключевых приоритетов цифровой трансформации Казахстана. Программа Tech Orda позволяет казахстанцам получить востребованные навыки, а бизнесу, доступ к квалифицированным кадрам. Мы видим высокий спрос на такие программы и продолжим поддерживать инициативы, которые помогают людям строить карьеру в IT и развивать инновационную экономику страны», — отметил Заместитель Премьер-Министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев.

Обучение доступно по наиболее востребованным направлениям цифровой индустрии: искусственный интеллект, кибербезопасность, разработка программного обеспечения, анализ данных, Cloud & DevOps, GameDev, продуктовый менеджмент, UI/UX-дизайн и другим специальностям.

За время реализации программы с 2021 по 2026 годы обучение прошли более 12,5 тыс. казахстанцев. По результатам мониторинга, 90% экономически активных выпускников трудоустроены, а их средняя заработная плата составляет 725 тыс. тенге, что примерно на 43% выше средней заработной платы по стране. Более 3,2 тыс. человек благодаря Tech Orda сменили профессию и начали карьеру в IT.

Выпускников программы приняли на работу 1 287 компаний, включая Kaspi.kz, Halyk Bank, Freedom Finance, Kolesa Group, Kcell, EPAM Kazakhstan, Yandex, Wolt, 2GIS, Deloitte, KPMG, EY и Accenture. Более 30% участников программы — региональные IT-школы, что позволяет расширять доступ к качественному IT-образованию по всей стране.

Прием заявок открыт до 7 сентября 2026 года. Подробные условия участия, список аккредитованных школ и регистрация доступны на платформе Astana Hub.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.