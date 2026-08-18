Министерство энергетики РК запускает цифровую систему мониторинга поставок угля

Платформа формирует единую цифровую картину движения угля — от добычи и отгрузки до перевозки, накопления запасов и реализации конечному потребителю.

Минэнерго запускает единую цифровую систему мониторинга поставок угля. Теперь движение топлива можно будет отслеживать по всей цепочке: от добычи и отгрузки до доставки в регионы и реализации населению. Это позволит быстрее видеть отклонения, оценивать риски и принимать меры до того, как они повлияют на поставки.

В Комитете государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики состоялось первое заседание Республиканского штаба по обеспечению коммунально-бытового сектора и населения углем.

Штаб продолжит работу до завершения отопительного сезона 2026–2027 годов. Его главная задача — обеспечить достаточные запасы угля, устойчивую логистику и бесперебойные поставки во все регионы страны на протяжении всего отопительного сезона.

В отопительном сезоне 2025–2026 годов в регионы поставлено порядка 8,15 млн тонн угля, или 109% от планового объема. На предстоящий отопительный сезон потребность определена в объеме 7,3 млн тонн.

В новом сезоне контроль за поставками усиливается за счет единой цифровой платформы. Сегодня в стране работают 951 железнодорожный тупик и 586 операторов, реализующих уголь. Раньше информация по разным участкам цепочки поступала из нескольких источников. Теперь она объединяется в единой системе.

При этом платформа формирует единую цифровую картину движения угля — от добычи и отгрузки до перевозки, накопления запасов и реализации конечному потребителю. В режиме реального времени отслеживаются объемы добычи и отгрузки, движение угля, наличие запасов на тупиках и складах, цены, а также исполнение планов по регионам.

Система позволяет сопоставлять данные на разных этапах поставки и быстрее находить отклонения. Например, можно увидеть, где сформировался недостаточный запас, где замедлилась отгрузка или возник риск нарушения графика поставок. Это дает возможность реагировать заранее, не дожидаясь, когда проблема отразится на конечном потребителе.

«Наша задача — сделать всю цепочку поставок прозрачной и видимой на каждом этапе, а главное — заранее выявлять отклонения и принимать необходимые меры до того, как они повлияют на обеспечение населения», — отметил председатель Комитета Ержан Ертаев.

В дальнейшем возможности платформы планируется расширить за счет элементов искусственного интеллекта. Это позволит глубже анализировать данные и точнее выявлять потенциальные риски в цепочке поставок.

В ходе заседания были заслушаны отчеты угледобывающих предприятий и рассмотрена текущая ситуация с добычей, отгрузкой и поставками угля в регионы. По итогам заседания определены основные задачи.

Акиматам поручено обеспечить регулярный мониторинг запасов, своевременно обновлять информацию в цифровой платформе и эффективно взаимодействовать со всеми участниками поставок.

Угольным операторам необходимо поддерживать достаточные запасы на складах и тупиках, обеспечить бесперебойную реализацию угля и надлежащее обслуживание населения, а также быть готовыми к увеличению нагрузки в период пикового спроса.

АО «НК «Қазақстан темір жолы» необходимо обеспечить своевременную подачу полувагонов и стабильную работу перевозочной инфраструктуры в период повышенной нагрузки.

Угледобывающим предприятиям необходимо обеспечить выполнение заявок регионов и необходимые объемы отгрузки, сохраняя возможность оперативно увеличить поставки при росте спроса.

«Главная цель — чтобы население своевременно получало уголь в необходимых объемах на протяжении всего отопительного сезона. Цифровой мониторинг помогает нам видеть всю цепочку поставок и быстрее реагировать на возникающие риски. Для этого нужна слаженная работа всех участников — от угледобывающих предприятий и перевозчиков до операторов и регионов», — подчеркнул Ержан Ертаев.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.