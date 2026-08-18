Минэнерго Кыргызстана не признает ответственность за масштабный блэкаут, случившийся на юге РК

Министерство энергетики КР ответило на заявление казахстанского системного оператора KEGOC и рассказало подробности аварийного отключения электричества 14 августа.

Ранее KEGOC заявил, что отключение двух гидрогенераторов на Токтогульской ГЭС привело к перегрузке региональной энергосистемы. По информации Минэнерго, технологическое нарушение произошло в энергосистеме Кыргызстана с отделением Объединенной энергосистемы Центральной Азии на изолированную работу, передает Sputnik.

Как заявили в Минэнерго КР, ситуацию стабилизировали за 18 минут, при этом энергосистема КР оказывала помощь соседям, выдавая мощность до 250 мегаватт.

Отключение двух гидрогенераторов на Токтогулке вызвало сбой в ОЭС ЦА, из-за чего изменилось распределение электричества и сработала автоматика, но это не значит, что оно стало причиной отключения света в других странах. Минэнерго КР подчеркивает, что их энергосистемы должны были продолжать работать самостоятельно, даже при временном снижении частоты, до восстановления баланса. В ведомстве напомнили о необходимости проведения совместного технологического расследования и призвали не спешить с выводами до его окончания.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.