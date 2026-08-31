Центральная система бизнеса: как запустить ИИ-агентов на Gemini Enterprise в Казахстане за 4 недели с помощью Elcore

Решение связывает в единый контур ERP, CRM и внутренние базы данных, предлагая бизнесу платформу для интеллектуальной автоматизации.

Компания Elcore, официальный партнер и реселлер Google Cloud, открывает для бизнеса и государственного сектора Казахстана доступ к Gemini Enterprise — комплексной корпоративной платформе для интеллектуальной автоматизации. Это решение выводит работу с ИИ далеко за рамки возможностей стандартных языковых моделей (LLM), предлагая полноценную экосистему для управления бизнес-процессами и агентами.

«Для бизнеса в Казахстане вопрос внедрения ИИ всегда упирается в безопасность и скорость развертывания. Google — единственный, кто создает ИИ-инфраструктуру „с нуля“: от собственных чипов до моделей и платформ, не собирая решения из компонентов других вендоров. Это дает предсказуемую безопасность без уязвимых „дыр“ на стыке разных подрядчиков, меньше ошибок и оптимальные затраты», — отмечает Мария Похильчук, Team Lead Google Cloud в Elcore.

Важно отметить: Gemini Enterprise — это готовая корпоративная SaaS-платформа, ориентированная на масштабирование, оркестрацию и управление ИИ-агентами. Решение предлагает несколько тарифных планов, которые включают доступ к готовым специализированным агентам (Data Agents, Deep Research и др.), возможности создавать кастомные агенты и пользоваться сервисами NotebookLM, Code Assist и Antigravity.

Google Antigravity — это комплексная «agent-first» платформа для разработки, оркестрации и автоматизации программного обеспечения, основанная на использовании автономных агентов, которые могут самостоятельно (autonomously) планировать задачи, выполнять код, работать с файлами и взаимодействовать с другими системами.

Antigravity включает:

— Приложение (Antigravity 2.0)

— Интерфейс командной строки (CLI)

— SDK

— Плагины для IDE

Важно отметить: Gemini Enterprise — это полноценная корпоративная платформа, отдельная от встроенного помощника «Gemini in Google Workspace». Если Gemini в Workspace — это ассистент для повышения личной продуктивности внутри почты и документов, то Gemini Enterprise выступает как «центральная нервная система» бизнеса, автоматизирующая сквозные процессы между различными ИТ-системами.

Ключевые возможности платформы:

— Единая точка доступа к данным. Интеграция с CRM, ERP, Jira, SharePoint и другими системами через готовые коннекторы. Сотрудники получают умный интерфейс на нескольких языках, включая казахский.

— Активные ИИ-агенты. Только в Gemini Enterprise с помощью No-code-конструктора Agent Designer бизнес-пользователи могут создавать агентов за 10 минут для автоматизации процессов — от аудита документов до обработки клиентских заявок.

— Мультимодельный «Хаб». Архитектура оркестратора позволяет подключать не только модели Gemini, но и сторонние решения (например, Claude от Anthropic или Llama от Meta через Model Garden). Это превращает платформу в универсальный «хаб» (оркестратор), а не закрытую проприетарную систему.

— Глубокий аудит и безопасность. Технологии Agent Identity и Agent Gateway обеспечивают прозрачную трассировку каждого действия ИИ, гарантируя соответствие требованиям служб безопасности и законодательства РК.

Сравнение тарифных планов

Главный страх всех компаний: что будет с нашими данными?

Для регулируемых отраслей важно не только уровень «интеллекта» нейросети, а архитектура контроля доступа. Google отвечает на эти опасения на фундаментальном уровне:

— Без тренировки на ваших данных: Корпоративная информация клиентов никогда не используется для обучения моделей Google.

— Бесшовная архитектура: Google — единственный, кто создает ИИ-инфраструктуру «с нуля»: от собственных чипов до моделей и платформ. Agentic Data Cloud гарантирует, что ИИ получает доступ к данным только с учетом строгого бизнес-контекста.

— Платформа Gemini Enterprise Agent Platform дает возможность безопасно подключать и комбинировать не только Gemini модели, но и другие сторонние или специализированные нейросети как Anthropic Claude, Meta Llama и др в рамках единого контура безопасности.

Что мы как Elcore предлагаем своим клиентам:

— Финансовая прозрачность: Официальные контракты в тенге, локальные закрывающие документы и возможность получения облачных грантов до $50 000 для новых проектов.

— Полный цикл интеграции: От первичного аудита ИТ-инфраструктуры до запуска пилотного проекта (PoC) в течение 2–4 недель.

Elcore проводит закрытую демонстрацию платформы специально для крупного бизнеса Казахстана. Мы детально разберем сценарии для финтеха, ритейла и промышленности, и покажем, как интегрировать ИИ с вашими текущими системами в соответствии с требованиями регуляторов.

Чтобы оценить реальную ценность корпоративного ИИ, зарегистрируйтесь на демо-сессию.

Контакты:

— Email: google@elcoregroup.com

— Телефон: +7 (777) 099-29-83

— Сайт: elcorecloud.com