В резервате Иле-Балхаш представили первые результаты цифрового мониторинга тигрицы Үміт

Специалисты отслеживают адаптацию тигрицы Үміт в Иле-Балхаше через GPS-ошейник и фотоловушки.

Новая жизнь тигрицы Үміт в естественной среде продолжается. Ее адаптация и активность находятся под постоянным наблюдением специалистов. Как рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, наблюдение за Үміт ведется по нескольким направлениям.

- GPS-мониторинг. Позволяет дистанционно отслеживать перемещения тигрицы и получать важные данные о ее активности.

- Полевой мониторинг. Специалисты изучают следы и другие природные признаки, наблюдая за тем, как Үміт взаимодействует с окружающей средой.

- Фотоловушки. Специальные камеры помогают получать дополнительную информацию о жизни и поведении тигрицы в естественной среде.

Үміт исследует тугайные территории, участки вблизи воды и естественные места обитания диких животных, постепенно осваиваясь в новой среде. Полученные данные о ее перемещениях, активности и поведении помогают специалистам оценивать процесс адаптации.