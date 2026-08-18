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    В резервате Иле-Балхаш представили первые результаты цифрового мониторинга тигрицы Үміт

    Специалисты отслеживают адаптацию тигрицы Үміт в Иле-Балхаше через GPS-ошейник и фотоловушки.

    18 августа 2026 11:00, Profit.kz
    Рубрики: Железо, Культура

    Новая жизнь тигрицы Үміт в естественной среде продолжается. Ее адаптация и активность находятся под постоянным наблюдением специалистов. Как рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, наблюдение за Үміт ведется по нескольким направлениям.

    - GPS-мониторинг. Позволяет дистанционно отслеживать перемещения тигрицы и получать важные данные о ее активности.
    - Полевой мониторинг. Специалисты изучают следы и другие природные признаки, наблюдая за тем, как Үміт взаимодействует с окружающей средой.
    - Фотоловушки. Специальные камеры помогают получать дополнительную информацию о жизни и поведении тигрицы в естественной среде.

     Үміт исследует тугайные территории, участки вблизи воды и естественные места обитания диких животных, постепенно осваиваясь в новой среде. Полученные данные о ее перемещениях, активности и поведении помогают специалистам оценивать процесс адаптации.

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