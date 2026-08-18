CSI разработала мультиязычную кассовую платформу на основе 7 принципов локализации интерфейса

На базе продукта Set Retail вендор кассовых решений создал гибкую платформу, которая позволяет ритейлерам быстро выходить на новые рынки и улучшать покупательский опыт.

С первого дня работы в новой стране касса поддерживает несколько используемых языков, шрифтов и раскладок клавиатуры, применяет местную валюту, соблюдает формат чеков, отображает требуемую информацию для покупателей.

Локализация вдвойне актуальна для касс самообслуживания. Если на обычной кассе языковой барьер частично компенсирует кассир, то на КСО покупатель остается один на один с интерфейсом. Без понятных кнопок и подсказок на родном языке общение с кассой быстро превращается в брошенные корзины и негативный покупательский опыт.

Для разработки мультиязычной платформы команда сформулировала 7 принципов локализации интерфейса:

1. Локализация начинается с выбора страны.

2. Страна и язык — не одно и то же.

3. Покупатель может самостоятельно выбрать язык интерфейса.

4. Язык можно изменить во время покупки.

5. Локализация названий товаров не менее важна, чем кнопок.

6. Поиск товаров на языке покупателя.

7. Интерфейс не «ломается», если нет перевода.

В итоге ритейл получил инструмент для быстрого масштабирования и стабильной работы в странах с многоязычной средой, локальными сценариями обслуживания и требованиями к отображению информации для покупателей.

Система «из коробки» адаптирована к работе в Казахстане, России, Беларуси, Узбекистане, Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане, Армении, ОАЭ, Катаре. Для выбора доступны казахский, русский, английский, узбекский, азербайджанский, армянский, киргизский, китайский и арабский языки. Платформа Set Retail позволяет ритейлерам настроить кассовое ПО для каждого магазина и языкового сценария.

Как сделать кассовый интерфейс «дружелюбным» в каждой стране присутствия эксперты компании, накопившие 20-летний опыт внедрения на рынках СНГ, рассказали в статье, на сайте компании ПРОСИСТЕМЫ — партнера CSI в Казахстане.

Система для автоматизации торговли Set Retail — флагманский продукт компании CSI, которая разрабатывает кассовое ПО и оборудование для розничных магазинов с 1994 года.

Решение объединяет в себе лучшие практики и экспертизу лидеров рынка — установлено на 150 тысячах касс в 300 торговых сетях из 7 стран СНГ. В Казахстане — это A-Store, SMALL, ANVAR, Dina Market, Toimart, Greenwich, Decathlon, Mothercare, Cosmart, «Л’Этуаль», «Лемана ПРО».