Казахстанцам будут приходить важные уведомления от мобильных операторов за два месяца

С 20 августа операторы связи обязаны предупреждать о подорожании за 60 дней.

С 20 августа изменятся правила повышения тарифов — операторы обязаны будут уведомлять о планируемом повышении тарифов не менее чем за 60 дней до предполагаемой даты повышения. Предупреждение должно быть направлено через SMS-сообщение и размещено на сайте оператора, передает Курсив.

Ранее подобное правило уже действовало, но операторы были обязаны уведомлять абонентов за 30 дней до фактического повышения тарифов. Внезапно повысить стоимость услуг они не смогут.

Среди других нововведений, которые вступают в силу с 20 августа — запрет на продажу мобильных телефонов и других устройств сотовой связи без обязательной верификации. Новые требования коснутся как розничных магазинов, так и интернет-площадок. Кроме того, при покупке устройства продавец должен будет сообщить покупателю его IMEI.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.