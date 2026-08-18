19 683 коллективных договора оцифровано в Казахстане

Коллективный договор закрепляет дополнительные гарантии по оплате труда, охране труда, профессиональному обучению и социальной поддержке работников.

На 1 августа 2026 года в Казахстане оцифровано 19 683 коллективных договора, это более чем на 11 тысяч больше, чем годом ранее. В Минтруда отметили, что развитие социального партнерства остается одним из ключевых направлений политики в сфере труда. Открытый диалог между работодателями и трудовыми коллективами помогает предупреждать большинство трудовых споров и вовремя решать вопросы оплаты труда, передает Uchet.kz.

По данным министерства, перевод коллективно-договорных отношений в цифровой формат делает систему прозрачнее. Он позволяет оперативно контролировать, как стороны исполняют обязательства, и повышает эффективность государственного мониторинга.

Коллективный договор закрепляет дополнительные гарантии по оплате труда, охране труда, профессиональному обучению и социальной поддержке работников. В нем же прописывают, как стороны действуют в спорных ситуациях. По данным Минтруда, развитие социального партнерства стало одним из факторов снижения числа коллективных трудовых конфликтов, поскольку работодатели чаще решают вопросы переговорами.

В министерстве сообщили, что продолжат развивать коллективно-договорное регулирование. Особое внимание уделят цифровизации процессов, расширению охвата предприятий и профилактике трудовых споров.