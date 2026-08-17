Казахстан переходит к AI-Native регионам

Утверждена новая методика Smart City/Smart Region.

Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК утверждена новая редакция методики по построению Smart City/Smart Region, определяющая единые подходы к цифровой трансформации регионов на основе искусственного интеллекта, данных и современных цифровых технологий.

Обновленная методика разработана во исполнение поручений Главы государства и направлена на переход от реализации отдельных цифровых проектов к формированию единой интеллектуальной системы управления территориями — AI-Native cities & regions, где искусственный интеллект, данные и цифровые технологии становятся основой государственного управления.

Одним из ключевых нововведений методики является переход к реализации проектов по единым архитектурным и функциональным требованиям. Это позволит исключить дублирование информационных систем, обеспечить их совместимость, снизить затраты на разработку и сопровождение, а также создать единый цифровой контур регионов.

Перечень обязательных инициатив существенно расширен. Помимо базовых проектов в сфере транспорта, ЖКХ и общественной безопасности, в методику включены новые направления цифрового развития:

— инфраструктура беспилотных авиационных систем (БПЛА);

— интеллектуальный мониторинг цен на социально значимые товары;

— опоры двойного назначения с цифровой инфраструктурой;

— контроль доступности интернета в организациях образования;

— цифровизация деятельности маслихатов;

— развитие региональных IT-хабов и районных IT-центров.

Дополнительно предусмотрено внедрение «умных» остановок, цифровых музеев и библиотек, 3D/VR-туров, а также систем мониторинга качества автомобильных дорог.

Особое внимание уделено применению искусственного интеллекта в управлении территориями. Региональные аналитические центры, Data Lake и интеллектуальные сервисы позволят перейти от реагирования на события к прогнозированию и принятию решений на основе данных, обеспечив внедрение AI-Native модели управления регионами.

Утверждение новой методики является важным этапом реализации Общенациональной стратегии Digital Qazaqstan и формирования современной цифровой инфраструктуры страны. Она станет основой для масштабирования лучших решений между регионами, развития интеллектуальных городов и регионов, повышения эффективности государственного управления, а также качества жизни граждан.

Министерство совместно с местными исполнительными органами приступает к практической реализации положений методики и внедрению единой модели AI-Native cities & regions во всех регионах Казахстана.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.